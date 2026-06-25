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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.26 11:00

Выпускник программы «Герои Севера» Ярослав Мельник возглавит ЗАТО город Заозерск

23 июня на заседании Совета депутатов ЗАТО город Заозерск выпускник региональной кадровой программы «Герои Севера» Ярослав Мельник единогласно избран главой ЗАТО город Заозерск. Процедура вступления в должность будет проведена на следующий день после увольнения с военной службы.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Ярослав Мельник родился 11 сентября 1982 года в Ленинграде. Имеет высшее образование, в 2004 году окончил Балтийский военно-морской институт имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (г. Калининград), квалификация «Инженер», специальность «Радиотехника», в 2013 — Военный учебно-научный центр имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, выпускник региональной программы для участников СВО «Герои Севера».

Награждён орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова, имеет Благодарность Президента Российской Федерации. Женат, двое детей.

Ранее служил на подводных крейсерах стратегического назначения, штабе Кольской флотилии разнородных сил; в управлении штаба Северного флота. Участвовал в военной операции в Сирии, а также в специальной военной операции на Украине.

«Для меня большая честь возглавить Заозерск — город, который неразрывно связан с судьбой нашего флота и является родным домом для подводников. Я испытываю чувство глубокой гордости, принимая на себя ответственность за этот важный гарнизон. Мой опыт военной службы - это фундамент, на котором я планирую строить работу. Убежден, что навыки командования и дисциплина помогут нам качественно реализовывать программу реновации ЗАТО, инициированную губернатором Андреем Чибисом и получившую поддержку президента Владимира Путина. Наша цель — сделать жизнь в закрытом городе современной и комфортной. Особую благодарность хочу выразить за возможность участия в кадровой программе «Герои Севера». Этот проект стал для меня мощным трамплином: я получил неоценимые знания, освоил тонкости муниципального управления и научился ключевым основам эффективного менеджмента, включая работу с финансами. Теперь я готов применять эти компетенции на благо жителей», — сказал Ярослав Мельник.

 

 

Фото (пресс-служба Мурманской областной Думы): https://gov-murman.ru/info/news/569998/#&gid=1&pid=1

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