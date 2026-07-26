Выпускник программы «Герои Севера» Ярослав Мельник вступил в должность главы ЗАТО город Заозерск

Процедура вступления в должность была проведена на следующий день после увольнения с военной службы.

«В преддверии Дня ВМФ возглавить город, который неразрывно связан с судьбой нашего флота, для меня - большая честь и высокая ответственность. Ключевая задача - продолжить эффективно реализовывать программу реновации ЗАТО, инициированную губернатором Андреем Чибисом и получившую поддержку президента Владимира Путина. Продолжим делать жизнь в родном городе подводников комфортной, уютной и современной», — сказал Ярослав Мельник на церемонии вступления в должность.

Как сообщает vk.ru/murman_sever, 23 июня на заседании Совета депутатов ЗАТО город Заозерск Ярослав Мельник единогласно избран главой ЗАТО город Заозерск.

Он награждён орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова, имеет Благодарность Президента Российской Федерации.

Ранее служил на подводных крейсерах стратегического назначения, штабе Кольской флотилии разнородных сил; в управлении штаба Северного флота. Участвовал в военной операции в Сирии, а также в специальной военной операции на Украине.

Губернатор Андрей Чибис поздравил Ярослава Мельника со вступлением в должность и пожелал успехов на новом ответственном посту.

«В Мурманской области требования к работе муниципальной власти очень высокие. Особенно это касается закрытых городов, военных гарнизонов, где сейчас проходят масштабные работы по реновации ЗАТО. Возглавить муниципалитет - большой вызов. Убеждён, что с вашими навыками командования и знаниями, полученными в ходе программы «Герои Севера», вы сможете не снижать планки преобразований в городе подводников. Заозерск мы всегда поддерживали и продолжим это делать. Просьба в первый рабочий день взять в работу все обращения жителей. Верю, что вы будете подходить к их решению не формально, а с полной самоотдачей. От всей души поздравляю вас со вступлением в должность и наступающим праздником - Днем ВМФ!», - сказал Андрей Чибис.

Фото: https://vk.ru/murman_sever?z=photo-120229555_457329423%2Fwall-120229555_123990