Выпускникам мурманских спортивных школ вручили свидетельства об окончании учреждений

Сегодня в ГАНОУ МО «МОЦДО «Лапландия» состоялась торжественная церемония вручения выпускникам мурманских детско-юношеских спортивных школ и школ олимпийского резерва свидетельств об окончании образовательных учреждений.

Участниками торжественного мероприятия стали 200 выпускников 2023 года. Среди них – победители и призеры региональных, всероссийских и международных соревнований.

Как сообщает администрация города Мурманска, праздничная программа включала выступления по спортивной гимнастике, акробатике, фитнес-аэробике, фигурному катанию и художественной гимнастике, а также световое шоу и театр теней.

В 2023 году в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности города Мурманска различными видами спорта занимались 8753 обучающихся.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24984&page=1