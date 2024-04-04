Выпускникам вузов без опыта работы сегодня рады 7 из 10 компаний

Работодателей, лояльных молодым специалистам, за 1,5 года стало больше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Число компаний, где берут на работу выпускников вузов без опыта, с сентября 2022 года выросло на 7 процентных пунктов: с 65 до 72%.

Чаще молодых специалистов берёт на работу крупный бизнес (84% предприятий с численностью персонала от 1000 человек).

Среди предприятий и организаций различных отраслей деятельности наиболее лояльны выпускникам вузов производственные, строительные и IT-компании (77, 76 и 75% соответственно).

Самые востребованные сегодня молодые специалисты — это инженеры.

Выпускникам вузов также открыты линейные позиции в отделах продаж и клиентских службах. В некоторых компаниях стартовать придётся с позиций секретарей и ассистентов. Выпускников педвузов ждут школы. Молодых врачей — поликлиники и больницы. Востребованы и выпускники IT-факультетов.

Время проведения опроса: 26 февраля — 1 апреля 2024 года.