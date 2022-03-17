Выпускники Детской театральной школы областного центра Максим Онищенко и Арина Жаркова снялись в сериале «Янычар»

Это историко-приключенческая драма, стартовавшая на «Первом канале» 14 марта.

Как сообщает Детская театральная школа Мурманска, ребята успешно закончили у нас обучение по программе «Основы актерского мастерства и режиссуры»: Максим в 2004 году, а Арина - в 2012-ом. Далее Максим поступил в Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина при государственном академическом Малом театре России на курс В.М. Бейлис и В.Н. Иванова, работал в Театре Романа Виктюка. Он активно в качестве актёра театра и кино принимает участие в различных проектах, занимается озвучиванием.

Арина также получила высшее актёрское образование - сначала отучилась в Театральной школе Олега Табакова, а затем поступила в ГИТИС - в мастерскую Миндаугаса Карбаускиса. В настоящее время в её творческой копилке 8 ролей в кино и сериалах, среди которых есть ещё один масштабный проект «Первого канала» - сериал «Отчий берег».

В новой многосерийной истории «Янычар» она играет одну из главных ролей - непокорную красавицу-наложницу Анну Исленьеву, похищенную дочь русского посла. Максим в этом кинопроекте перед зрителями предстаёт в образе османского воина-визиря Реджеп-паши.

Фото: www.starhit.ru