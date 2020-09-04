Выпускники лучших вузов страны выбирают работу на Кольской АЭС

С начала 2020 года работать на Кольскую атомную электростанцию устроились 23 юноши и девушки, все они – выпускники опорных вузов отрасли, которые успешно окончили профильные учебные заведения и прошли конкурсный отбор.

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук встретился с недавно принятыми на предприятие молодыми специалистами. В ходе беседы Василий Васильевич озвучил дальнейшую стратегию развития предприятия и планы по внедрению новых проектов (например, производство водорода), рассказал о базовых ценностях коллектива атомной станции, о необходимости соблюдения строгой дисциплины в вопросах профессиональной деятельности и культуры безопасности на производстве, а также традиционно пожелал молодым коллегам всегда учиться, уважать старших и быть полезными обществу.

«Подобное общение, как правило, снимает большинство вопросов вновь принятых сотрудников, касающихся не только родного предприятия, но и их дальнейшей профессиональной судьбы. Первый руководитель станции подробно рассказывает о кадровом планировании и карьерных перспективах, конкурентной зарплате по сравнению с другими промышленными предприятиями региона, социальной поддержке и возможностях для развития и самореализации молодых специалистов», - пояснила цели встречи начальник отдела развития персонала Кольской АЭС Светлана Березюк.

Вчерашние студенты осваивали свои специальности в стенах Томского, Ивановского, Обнинского, Московского, Санкт-Петербургского, Тверского, Нижегородского, Мурманского и Северского вузов. Молодыми специалистами пополнились коллективы турбинного, электрического, химического цехов, цеха тепловой автоматики и измерений, отдела ядерной безопасности и надёжности и отдела метрологии. Треть молодых специалистов – уроженцы города Полярные Зори, остальные приехали из разных уголков страны.

В течение ближайших месяцев ребятам предстоит пройти обучение в школе молодого специалиста. Это интенсивный курс адаптации к работе в атомной отрасли: знакомство с принципами корпоративной культуры предприятия и всей системы «Росатома», а также подготовка к сдаче экзаменов на допуск к самостоятельной работе.