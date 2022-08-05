Выпускники МАГУ — будущие педагоги познакомились с работой Министерства образования и науки Мурманской области

Некоторые из них уже имеют опыт работы по профессии. Глава регионального Минобра Диана Кузнецова рассказала о работе отделов ведомства и представила руководителей каждого из них.

За ознакомительной частью последовала практическая: вместе с министром выпускницы посетили несколько образовательных учреждений Мурманска.

В гимназии №7 посетили обеденный зал, в котором выполнен ремонт по яркому и красочному дизайн-проекту, в кадетской школе – спортивный зал и библиотеку, на модернизацию которой средства были получены за счёт регионального гранта на реализацию инновационных проектов, а в детском саду №139 – детский спортзал с современным оборудованием. Руководители общеобразовательных учреждений не только рассказали о своей работе, но и заверили выпускников, что каждый из них будет рад видеть в своём коллективе молодое пополнение.

В рамках встречи гости Министерства образования и науки также встретились по ВКС с заместителем губернатора Юрием Фоминым.

«В системе образования всегда есть место таким, как вы – активным, инициативным и энергичным, готовым работать на благо региона и оставаться преданными своей профессии. Таких специалистов всегда ждет успех, не бойтесь воплощать в реальность ваши планы и мечты!» — обратился к выпускникам вице-губернатор.

«Это ценный опыт – посмотреть на работу министерства изнутри, понять, как функционирует целая система, и познакомиться с работой отделов. Мне все очень понравилось!» – подвела итог встречи начинающий психолог-педагог Екатерина Диденко.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/