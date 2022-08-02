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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.22 12:00

Выпускники МГТУ и МАГУ познакомились с работой правительства Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, выпускники МГТУ и МАГУ в конце прошлой недели познакомились с работой правительства Мурманской области. Все они проявили интерес к госслужбе на «Ярмарке вакансий». Будущие специалисты из самых разных сфер посетили ситуационный центр, большой зал совещаний, а также кабинет губернатора Андрея Чибиса. Подробно о том, как устроена работа правительства рассказала министр внутренней политики региона Анна Головина.

Выпускник бакалавриата МГТУ Павел Данилов отметил, что экскурсия выдалась крайне увлекательной и воодушевляющей. Юноша планирует поступать в магистратуру. Его главная цель – работать на развитие Мурманской области.

Кроме того, выпускники посетили Центр управления регионом. Для гостей провели экскурсию по экспозиции центра, рассказали про информационные системы, которые были созданы, чтобы облегчить жизнь северян.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев отметил, что с появлением ЦУРа в регионе граждане избавились от необходимости куда-то ходить или звонить, чтобы донести свою проблему до ответственных органов власти. Теперь достаточно написать комментарий в соцсетях.

 

 

 

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