Выпускники Мурманской области показали выдающиеся результаты на ЕГЭ: 15 стобалльных оценок и мультистобалльница впервые с 2021 года

В рамках проекта «На Севере — малыш» уделяется внимание всестороннему развитию детей с самого раннего возраста. Уже в этом году откроются 10 современных образовательных пространств «Уникум. Малыш» в детских садах Мурманска, Колы, Кандалакши, Кировска, Апатитов, а также в ЗАТО Заозерск и Видяево по «Арктической школе», об этом рассказал глава региона Андрей Чибис во время оперативного совещания.

Губернатор подчеркнул, что уникальные развивающие пространства уже доказали свою эффективность.

«Благодаря подобным проектам в регионе воспитываются десятки юных талантов. Только за последние годы количество победителей и призёров всероссийских олимпиад, входящих в рекомендованный перечень Минпросвещения России, среди школьников Мурманской области выросло в два раза. Кроме этого, впервые с 2021-го в Мурманской области появилась мультистобалльница. Выпускница пятой гимназии Мурманска Лямина Валерия смогла набрать максимальные 100 баллов по двум сложнейшим предметам — химии и биологии. Это не просто отличный результат — по предварительным данным, северянка вошла в группу из 270 ребят со всей страны, показавших такие выдающиеся знания сразу по двум предметам», — отметил Андрей Чибис.

Всего четырнадцать талантливых ребят региона показали выдающиеся результаты, получив в общей сложности пятнадцать максимальных сто баллов на ЕГЭ. Девять стобалльных результатов по химии, три по литературе, два по физике и один по биологии. Средний балл по большинству предметов также увеличился по сравнению с предыдущими годами, вскоре станут известны результаты по оставшимся дисциплинам.

Губернатор Мурманской области добавил, что эти достижения стали возможны благодаря упорному труду самих выпускников, их педагогов. А также такие успехи подтверждают, что инвестиции в образование в рамках плана «На Севере – жить!», включая создание в каждой школе 282 современных образовательных пространств «Арктической школы», действительно помогают развивать детей.