Выпускники Мурманской области примут участие в фестивале «Арктический берег»

24 июня в 17.00 на Поморской набережной города Колы стартует фестиваль «Арктический берег» для выпускников 9-х и 11-х классов региона.

Приглашения на масштабный выпускной будут выданы школьникам, которые особенно отличились за время учёбы. Участниками праздничного мероприятия станут обладатели медалей «За особые успехи в учении» или аттестатов с отличием, хорошисты, а также победители и призёры олимпиад, научных конференций и спортивных соревнований.

Кроме того, на усмотрение директоров образовательных учреждений приглашения получат активные, творческие и инициативные ребята, которые участвовали в волонтёрском движении, общественной и культурной жизни школы.

Пригласительные билеты на праздничное мероприятие выпускники всех муниципалитетов Мурманской области смогут получить с 20 июня у директоров своих школ.

Для того чтобы ребята из отдалённых районов смогли присоединиться к фестивалю, муниципальными органами управления в сфере образования будет организован специальный трансфер на Поморскую набережную. Регистрация участников в день мероприятия начнётся с 16.00, чтобы все выпускники смогли попасть на площадку к началу праздника.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, на время проведения фестиваля Поморская набережная превратится в тематическую площадку. Для выпускников откроются школа диджеинга, интерактивные площадки и яркие 3D-фотозоны. Ведущими «Арктического берега» выступят участница шоу «Comedy Баттл», блогер Женя Искандарова и резидент «Comedy Club» Женя Синяков. Музыкальным подарком для выпускников региона станет выступление популярной певицы Мари Краймбрери. Завершится фестиваль в 21.00.