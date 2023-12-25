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Мурманская область. Арктика (16+)25.12.23 11:00

Выпускники одиннадцатого транспортно-логистического класса гимназии №8, над которой шефствует Мурманский морской торговый порт НТК, сдали итоговый экзамен

Впервые он проходил в формате деловой игры «Менеджеры порта». Её авторы - представители отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Юлия Ратникова и Мария Пономарева.

«Круто и интересно! Было сложно, но мы справились!», - так оценил игру один из её участников, будущий логист Владислав Коваленко.

В процессе игры ребятам удалось попробовать свои силы в роли менеджеров порта – исполнительного директора, технического директора, директора по персоналу и финансового директора. Командам предстояло подобрать и обучить персонал, приобрести перегрузочную технику, закупить запчасти для ремонта и осуществить погрузку угля на судно с максимальной прибылью. Выпускники продемонстрировали свою смекалку, навыки планирования и высокий уровень работы в команде. То есть все было, как во взрослой жизни.

«Мы с удовлетворением отметили, что разработанная игра увлекла ребят. Уже после экзамена они минут сорок обсуждали ее с нами, предлагали, как и чем можно дополнить, а потом попросили провести её ещё раз, весной», - улыбается начальник отдела по оценке и развитию персонала Мария Пономарева.

Организаторами экзамена выступили гимназия №8 г. Мурманск, АО «ММТП» и Мурманский арктический университет. Их представители отмечают, что все ребята проявили высокие знания, которые они освоили за время обучения в транспортно-логистическом классе.

«Не зря мы с ними занимались предыдущие полтора года, - говорит кандидат экономических наук доцент МАУ Алла Распопова. – Теперь мы ждём их уже в качестве абитуриентов нашего вуза по направлению «Менеджмент. Логистика». Полученные на экзамены баллы будут учтены при поступлении».

АО «Мурманский морской торговый порт» - единственный универсальный порт в регионе, входит в Национальную транспортную компанию. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных.

 

Фото (Институт креативных индустрий и предпринимательства МАУ): https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253877%2Fwall-149919532_3567

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