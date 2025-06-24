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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.25 08:45

Выпускники региона 27 июня отметят окончание школы на фестивале «Арктический берег»

Выпускники 9-х и 11-х классов отметят окончание школы на фестивале «Арктический берег», который пройдёт 27 июня на Поморской набережной в Коле. Об этом вчера в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области сообщил губернатор Андрей Чибис.

Фестиваль «Арктический берег» на Поморской набережной в Коле появился четыре года назад по инициативе губернатора Андрея Чибиса, стал хорошей традицией для выпускников со всей Мурманской области.

«Арктический берег» – наша добрая традиция. В этом году мы ожидаем 3,5 тысячи участников. Фестиваль объединит образовательные и развлекательные активности. Так, будут работать площадка «Куда пойти учиться», различные мастер-классы, новая площадка «Курс на Север», где можно будет узнать о практиках, стажировках и карьерных перспективах в Арктике, градообразующие предприятия проконсультируют по трудоустройству», – сообщил Андрей Чибис.

Подробнее о проведении фестиваля «Арктический берег» рассказал генеральный директор АНО «Событие51» Денис Шляпников.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549032/#&gid=1&pid=1

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