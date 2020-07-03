Выпускники школ сдают ЕГЭ

3 июля североморские выпускники сдавали экзамены по информатике, географии и литературе. Для проведения ЕГЭ по этим предметам был задействован один пункт проведения экзаменов.

Экзаменационная работа по литературе состояла из двух частей, включающих в себя 17 заданий. На её выполнение у ребят было 3 часа 55 минут. Установленный минимальный балл – 32.

Экзаменационная работа по географии состояла из двух частей, включающих в себя 34 задания. На её выполнение отводится 3 часа. На экзамене можно пользоваться линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл – 37.

Экзаменационная работа по информатике состояла из двух частей, включающих в себя 27 заданий. На её выполнение отводилось 3 часа 55 минут. Установленный минимальный балл - 40.

Свои результаты участники ЕГЭ по географии, литературе и информатике узнают не позднее 17 июля.