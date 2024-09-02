Выпускники школ все чаще выбирают для поступления средние профессиональные учебные заведения
Выпускники школ все чаще выбирают для поступления средние профессиональные учебные заведения. У 9-классников, идущих в колледжи, в приоритете для поступления IT-направления, на втором месте — педагогика, на третьем — медицина.
На рынке труда сегодня серьёзный дефицит кадров, прежде всего, в промышленности и строительстве: остро необходимы, в первую очередь, квалифицированные рабочие. И в ближайшее время не видно предпосылок для изменения ситуации.
Наиболее востребованы в строительстве:
- Монтажник,
- Электромонтажник,
- электрик/электромонтёр.
Наиболее востребованы в промышленности:
- слесарь,
- токарь,
- фрезеровщик.
Зарплатные предложения в Москве для соискателей без опыта работы:
|
Позиция
|
Зарплатное предложение, Net
(на руки, после уплаты налогов),
руб. в месяц
|
Монтажник систем вентиляции и кондиционирования
|
60 000—75 000
|
Электромонтажник
|
60 000—70 000
|
Электрик/электромонтер
|
50 000—60 000
|
Слесарь механосборочных работ
|
50 000—55 000
|
Токарь-расточник
|
55 000—70 000
|
Фрезеровщик
|
55 000—65 000
Вакансий для соискателей без опыта работы с декабря 2023 года стало больше (плюс 2 процентных пункта): подобная динамика характерна для последнего месяца лета. Количество вакансий для соискателей без опыта работы и раньше увеличивалось в этот период: работодатели разбирают молодых специалистов.
|
Регион
|
Доля вакансий, %
|
Декабрь 2023
|
Август 2024
|
Высшее
образован.
|
Среднее
профобразов.
|
Без
опыта
работы
|
Высшее образован.
|
Среднее
профобразован.
|
Без опыта
работы
|
Россия,
все округа
|
22%
|
10%
|
39%
|
22%
|
11%
|
41%
|
Москва
|
27%
|
7%
|
27%
|
28%
|
7%
|
29%
Топ вакансий для выпускников колледжей в Москве без опыта работы
|
Позиция
|
Зарплатное предложение,
Net (на руки,
после уплаты
налогов), руб.
в месяц
|
Ссылка
|
Монтажник РЭА
и приборов
|
от 130 000
|
https://www.superjob.ru/vakansii/montazhnik-rea-i-priborov-49039751.html
|
Монтажник
Слаботочных
линий связи
|
от 130 000
|
https://www.superjob.ru/vakansii/montazhnik-slabotochnyh-linij-svyazi-48824175.html
|
Операционная
медицинская сестра
|
от 110 000
|
https://www.superjob.ru/vakansii/operacionnaya-medicinskaya-sestra-49827335.html
|
Наладчик
оборудования
|
от 100 000
|
https://www.superjob.ru/vakansii/naladchik-oborudovaniya-44756398.html
|
Сборщик-тестировщик
оборудования
|
от 100 000
|
https://www.superjob.ru/vakansii/sborschik-testirovschik-49879087.html