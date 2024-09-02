Выпускники школ все чаще выбирают для поступления средние профессиональные учебные заведения. У 9-классников, идущих в колледжи, в приоритете для поступления IT-направления, на втором месте — педагогика, на третьем — медицина.

На рынке труда сегодня серьёзный дефицит кадров, прежде всего, в промышленности и строительстве: остро необходимы, в первую очередь, квалифицированные рабочие. И в ближайшее время не видно предпосылок для изменения ситуации.

Наиболее востребованы в строительстве:

Монтажник,

Электромонтажник,

электрик/электромонтёр.

Наиболее востребованы в промышленности:

слесарь,

токарь,

фрезеровщик.

Зарплатные предложения в Москве для соискателей без опыта работы:

Позиция Зарплатное предложение, Net (на руки, после уплаты налогов), руб. в месяц Монтажник систем вентиляции и кондиционирования 60 000—75 000 Электромонтажник 60 000—70 000 Электрик/электромонтер 50 000—60 000 Слесарь механосборочных работ 50 000—55 000 Токарь-расточник 55 000—70 000 Фрезеровщик 55 000—65 000

Вакансий для соискателей без опыта работы с декабря 2023 года стало больше (плюс 2 процентных пункта): подобная динамика характерна для последнего месяца лета. Количество вакансий для соискателей без опыта работы и раньше увеличивалось в этот период: работодатели разбирают молодых специалистов.

Регион Доля вакансий, % Декабрь 2023 Август 2024 Высшее образован. Среднее профобразов. Без опыта работы Высшее образован. Среднее профобразован. Без опыта работы Россия, все округа 22% 10% 39% 22% 11% 41% Москва 27% 7% 27% 28% 7% 29%

Топ вакансий для выпускников колледжей в Москве без опыта работы