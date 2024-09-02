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Мурманская область. Арктика (16+)02.09.24 14:00

Выпускники школ все чаще выбирают для поступления средние профессиональные учебные заведения

Выпускники школ все чаще выбирают для поступления средние профессиональные учебные заведения. У 9-классников, идущих в колледжи, в приоритете для поступления IT-направления, на втором месте — педагогика, на третьем — медицина.

На рынке труда сегодня серьёзный дефицит кадров, прежде всего, в промышленности и строительстве: остро необходимы, в первую очередь, квалифицированные рабочие. И в ближайшее время не видно предпосылок для изменения ситуации.

Наиболее востребованы в строительстве:

  • Монтажник,
  • Электромонтажник,
  • электрик/электромонтёр.

Наиболее востребованы в промышленности:

  • слесарь,
  • токарь,
  • фрезеровщик.

 

Зарплатные предложения в Москве для соискателей без опыта работы: 

Позиция

Зарплатное предложение, Net

(на руки, после уплаты налогов),

руб. в месяц

Монтажник систем вентиляции и кондиционирования

60 000—75 000

Электромонтажник

60 000—70 000

Электрик/электромонтер

50 000—60 000

Слесарь механосборочных работ

50 000—55 000

Токарь-расточник

55 000—70 000

Фрезеровщик

55 000—65 000

 

Вакансий для соискателей без опыта работы с декабря 2023 года стало больше (плюс 2 процентных пункта): подобная динамика характерна для последнего месяца лета. Количество вакансий для соискателей без опыта работы и раньше увеличивалось в этот период: работодатели разбирают молодых специалистов. 

Регион

Доля вакансий, %

Декабрь 2023

Август 2024

Высшее

образован.

Среднее

профобразов.

Без

опыта

работы

Высшее образован.

Среднее

профобразован.

Без опыта

работы

Россия,

все округа

22%

10%

39%

22%

11%

41%

Москва

27%

7%

27%

28%

7%

29%

 

Топ вакансий для выпускников колледжей в Москве без опыта работы

Позиция

Зарплатное предложение,

Net (на руки,

после уплаты

налогов), руб.

в месяц

Ссылка

Монтажник РЭА

и приборов

от 130 000

https://www.superjob.ru/vakansii/montazhnik-rea-i-priborov-49039751.html

Монтажник

Слаботочных

линий связи

от 130 000

https://www.superjob.ru/vakansii/montazhnik-slabotochnyh-linij-svyazi-48824175.html

Операционная

медицинская сестра

от 110 000

https://www.superjob.ru/vakansii/operacionnaya-medicinskaya-sestra-49827335.html

Наладчик

оборудования

от 100 000

https://www.superjob.ru/vakansii/naladchik-oborudovaniya-44756398.html

Сборщик-тестировщик

оборудования

от 100 000

https://www.superjob.ru/vakansii/sborschik-testirovschik-49879087.html

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