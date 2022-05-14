Выпускники спортивных школ Мурманска получили дипломы

13 мая в Мурманске состоялась торжественная церемония вручения свидетельств об окончании учреждений дополнительного образования спортивной направленности. Дипломы получили 200 выпускников детско-юношеских спортивных школ и школ олимпийского резерва, среди которых победители и призёры региональных, всероссийских и международных соревнований.

В этом учебном году воспитанники мурманских спортшкол заняли призовые места на первенствах России по тайскому боксу, лёгкой атлетике, чемпионате по спортивной гимнастике и других состязаниях.

Всего в спортивных школах заполярной столицы учатся 8 тысяч ребят. Более 200 из них входят в состав сборных команд Мурманской области по разным видам спорта, а 26 юных спортсменов являются членами национальных сборных.

Праздничную программу составили выступления юных мурманчан, занимающихся акробатикой, гимнастикой, спортивными танцами, фитнес-аэробикой. Во время торжества назвали имена лучших выпускников этого учебного года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22347&page=1