Выпускники транспортно-логистического класса гимназии №8 Мурманска успешно завершили профильное обучение

Шестой поток транспортно-логистического класса гимназии №8 Мурманска завершил своё обучение. В торжественной обстановке в сквере у Морского вокзала областного центра представители Мурманского морского торгового порта вручили 27 выпускникам дипломы и памятные подарки.

Напомним, идея создания специализированного класса родилась несколько лет назад, и при поддержке портовиков 1 сентября 2017 года за гимназические парты сели первые юные логисты.

«Когда мы начинали этот проект, то ставили перед собой несколько целей: со школьной скамьи начать формирование кадрового резерва для нашего предприятия и способствовать тому, чтобы талантливые ребята оставались в регионе, чтобы у них здесь была возможность для самореализации. Отмечу, что сейчас юноши и девушки из первого выпуска уже трудятся у нас в порту, а значит цели, о которых мы говорили, достигнуты», - отметил директор по производству Мурманского морского торгового порта Виталий Власов.

В рамках торжественной церемонии 2024 года ученики транспортно-логистического класса посадили сирень на аллее выпускников у Морского вокзала, исполнили музыкальный номер-благодарность портовикам, а рядом с памятником «Паруса мечты» написали письма самим себе в будущее. Послания будут храниться у классного руководителя, чтобы их можно было открыть через несколько лет.

«Два года наши юноши и девушки осваивали логистику, и можно с уверенностью сказать, что ребята получили достойное и качественное образование благодаря нашим шефам - Мурманскому морскому торговому порту. Были организованы экскурсии, масса конкурсов, мероприятий - квесты, деловые игры. Ребятам все это очень нравится», - подчеркнула директор гимназии №8 г. Мурманск Ольга Клейнос.

Как отметили на торжественной церемонии представители порта, в ближайшее время выпускникам предстоит найти свой путь в жизни, но каждый должен помнить, что в их жизни рядом есть надёжный причал Мурманского морского торгового порта, где им всегда помогут и поддержат. Портовики желают выпускникам успехов на предстоящих итоговых испытаниях, при поступлении в вузы и в будущей жизни!

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254857%2Fwall-149919532_3883