Выпускники транспортно-логистического класса посадили «своё» дерево в аллее у «Парусов мечты» и написали письма в будущее

Сегодня выпускники транспортно-логистического класса гимназии №8 г. Мурманска успешно сдали профильный экзамен. После испытаний руководство АО «Мурманский морской торговый порт» пригласило юношей и девушек на аллею у Морского вокзала - к памятнику «Паруса мечты», который был открыт осенью прошлого года по инициативе АО «ММТП». Как было отмечено на встрече, название монумента как нельзя более точно выражает тот момент, который в эти дни переживают гимназисты.

«Сейчас завершается целый этап вашей жизни. Я желаю каждому из вас сделать правильный выбор в определении своего будущего и удачи. Наш порт - как предприятие сферы логистики - сделал вклад в ваше образование, и мы всегда ждем вас на нашем родном предприятии. Двери Мурманского морского торгового порта всегда открыты для вас. С праздником! С выпуском 2021 года!» - сказал Алексей Рыкованов.

Это уже третий выпуск воспитанников первого в стране специализированного класса, созданного по инициативе старейшего предприятия Мурманска. В выпуске этого года - 22 гимназиста. Помимо основных предметов, учащимся транспортно-логистического класса преподавали профильную математику, менеджмент, маркетинг, обществознание, логистику и профессиональные термины. Сотрудники АО «ММТП» читали лекции по таким дисциплинам, как логистика стивидорной компании, финансы предприятия, железнодорожное обеспечение работы порта, эксплуатация машин, механизмов и перегрузочного оборудования, реализация экологических программ. Старшеклассники знакомились с производством, историей, социальными проектами АО «ММТП», проходили обучение на базе учебно-курсового комбината предприятия, участвовали в социально-значимых мероприятиях. Генеральный директор поблагодарил ребят, учителей и руководство гимназии №8, а также всех, кто вел занятия, за совместную работу.

«Хочу выразить благодарность руководству и всем работникам Мурманского морского торгового порта за нашу совместную работу. Благодаря сотрудничеству с ММТП, наша гимназия пробрела новый облик и имидж в Мурманск. Теперь нас знают как гимназию, которая работает под эгидой ММТП. Я надеюсь на то, что наше сотрудничество продолжится, и впереди нас ждут новые проекты, идеи, которые будут воплощены в жизнь. Хочется верить, что ребята найдут в жизни работу и профессию, которые будут приносить радость и хочется надеяться, что кто-то из вас, ребята, придет работать в ММТП», - сказала и.о. директора гимназии №8 г. Мурманска Наталья Втюрина.

«От лица класса хочу поблагодарить работников АО «ММТП» за все те возможности, которые появились и еще будут появляться у наших учеников. Это было важно, и, я думаю, они ещё принесут пользу Мурманску, гимназии и ММТП», - отметила классный руководитель транспортно-логистического класса Наталья Петрова.

После завершения обучения в гимназии учащиеся специализированного класса имеют возможность поступить на профильные дисциплины в высшие учебные заведения. Так, в 2021 году ММТП получил два целевых места в Мурманском арктическом государственном университете по направлению подготовки «Менеджмент. Логистика и управление предприятием» в рамках квоты, выделяемой правительством РФ. Параллельно было заключено два договора на целевое обучение с ребятами, которые хотели бы продолжить там свое профильное обучение. Портовики постоянно следят за успехами ребят, приглашают их на практику, а в будущем – на работу в ММТП. Помимо участия в обучении ребят АО «ММТП» оказывает помощь гимназии в развитии материально-технической базы. За минувшие годы на эти цели порт выделил порядка 10 млн рублей.

В память о гимназических годах юноши и девушки вместе с генеральным директором АО «ММТП» Алексеем Рыковановым посадили черемуху в сквере у «Парусов мечты», заложив, тем самым, аллею выпускников. А после ребята написали письма в будущее со своими желаниями и передали их на хранение классному руководителю.