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Мурманская область. Арктика (16+)18.08.22 13:30

Выпускники транспортно-логистического класса прошли практику в ММТП

Мы уже рассказывали о том, что этим летом 30 студентов из различных высших учебных заведений России прошли практику в АО «Мурманский морской торговый порт» и ООО «Мурманский балкерный терминал». Осваивать премудрости будущих профессий приезжали учащиеся Московского государственного университета им. М. Ломоносова, Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Сибирского государственного университета водного транспорта и, конечно же, Мурманского арктического государственного университета и Мурманского государственного технического университета. В их числе были несколько девушек и юношей, которые перед поступлением в вузы учились в транспортно-логистическом классе (ТЛК) гимназии №8 г. Мурманска, созданном по инициативе АО «Мурманский морской торговый порт». Как рассказали выпускники ТЛК, благодаря практике, они смогли увидеть и оценить работу предприятия изнутри.

«Произвело впечатление, насколько большой порт, и всё работает без остановок, обрабатывается огромное количество грузов», - поделился впечатлениями студент 3 курса Института креативных индустрий и предпринимательства Мурманского арктического государственного университета Артем Аскеров.

«В школе мы воспринимали порт как нечто общее, а сейчас увидели людей, каждый из которых занимаются конкретной работой. И ещё поняли, что каждый человек очень важен для порта», - отметила студентка 2 курса Института креативных индустрий и предпринимательства Мурманского арктического государственного университета Екатерина Филиппова.

«Мы начали глубже понимать деятельность порта, и скажу, что хочется узнать ещё больше!», - подчеркнул студент 2 курса Института креативных индустрий и предпринимательства Мурманского арктического государственного университета Михаил Карпов.

Напомним, транспортно-логистический класс в гимназии №8 г. Мурманска был открыт в 2016 году по инициативе градообразующего предприятия и стал первым в России специализированный классом этого профиля. В рамках учебной программы помимо основных предметов учащимся транспортно-логистического класса преподают менеджмент, маркетинг, обществознание, логистику и профессиональные термины преподаватели из Мурманского арктического государственного университета. В свою очередь, сотрудники АО «ММТП» проводят лекции по таким дисциплинам, как логистика стивидорной компании, финансы предприятия, железнодорожное обеспечение работы порта, эксплуатация машин, механизмов и перегрузочного оборудования порта, реализация экологических программ. Старшеклассники знакомятся с производством, историей, социальными проектами АО «ММТП», проходят обучение на базе учебно-курсового комбината предприятия. Традиционно конкурс для поступления в транспортно-логистический класс составляет более двух человек на место. После завершения обучения в гимназии учащиеся специализированного класса имеют возможность поступить на профильные дисциплины в высшие учебные заведения.

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249667%2Falbum-149919532_00%2Frev

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