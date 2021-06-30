Выпускники впервые сдали ЕГЭ по информатике и ИКТ на компьютерах

24 и 25 июня для участников ЕГЭ прошёл экзамен по информатике и ИКТ. В 2021 году данный экзамен впервые проводился на компьютерах, ранее выпускники писали экзаменационную работу на бумажных бланках.

Экзамен прошёл штатно, без существенных сбоев, чему способствовала длительная подготовка, предварительные апробации и обучение всех лиц, задействованных в проведении экзамена в новой форме.

Заявления на участие в экзамене подали около 113 тысяч человек, в том числе около 102 тысяч выпускников текущего года.

Все ответы участников экзамена будут проверяться автоматически, без участия экспертов. Процедура апелляции о несогласии с выставленными баллами в данном экзамене не предусмотрена.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 40 баллов. Свои результаты участники экзамена получат не позднее 8 июля.