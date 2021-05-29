Выпускники ВШГУ разработали аналитическую систему учета данных медорганизаций Мурманской области

Команда учащихся Высшей школы госуправления РАНХиГС разработала целевую модель системы учёта материально-технических ресурсов (СУМТР) медицинских организаций Мурманской области. В Москве состоялась защита выпускных проектов участников программы «Executive Master in Public Management – Мастер государственного управления для руководителей». В состав аттестационной комиссии включен губернатор Андрей Чибис. Он подключился к мероприятию по видеоконференцсвязи.

В декабре 2020 года главой региона перед участниками образовательной программы была поставлена задача разработать новые инструменты мониторинга данных лечебных учреждений Заполярья. В период стажировки в регионе командой, в состав которой вошли госслужащие, топ менеджеры компаний и представители бизнеса, проведен серьезный аудит по пяти направлениям: лекарственные средства, расходные материалы, медоборудование, ремонт зданий, содержание автотранспорта.

По результатам проведенного анализа разработано проектное решение с учетом региональной специфики. Предложенная командой аналитическая система учета обрабатывает полученные данные и включает в себя Dash-board, «тепловую карту», графики, таблицы и отчёты для удобного операционного, стратегического анализа и своевременного реагирования на отклонения от плана. Реализация проекта, по мнению выпускников ВШГУ, позволит повысить эффективность работы системы здравоохранения и качество оказания медицинской помощи жителям Кольского Севера.

«Благодарю всю команду за колоссальную работу, которую учащиеся проделали, в том числе во время очной стажировки в Мурманской области. Методологически все грамотно изложено. У нас сейчас ведется работа по внедрению Единой цифровой платформы управления регионом. То, что коллеги подготовили, мы оцифруем и свяжем с теми системами, которые уже есть в медицине, а затем соединим с ЕЦПУР. По другим проектам нам это удалось», – прокомментировал итоги защиты проекта Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, флагманская программа ВШГУ РАНХиГС «Мастер государственного управления для руководителей» – это подготовка современных управленцев, объединенных общим пониманием вызовов и задач, стоящих перед страной, и обладающих видением, знаниями и мотивацией для эффективной работы в общественных институтах, органах власти, некоммерческих организациях и бизнес-структурах. Программа включает 6 образовательных модулей, продолжительность курса – 9 месяцев.