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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.22 10:00

Выпускники второго сезона Школы гидов природного туризма получили аккредитацию на VII Арктическом фестивале «Териберка»

На Арктическом фестивале «Териберка» состоялся квалификационный экзамен в рамках шестого этапа аккредитации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков. Участие приняли выпускники второго сезона Школы гидов природного туризма.

На квалификационный этап были допущены четыре экскурсии: «Пляж драконьих яиц» – гид Артём Зиновьев; «Природа Териберки» – гид Татьяна Фицура; «Териберка – синий маячок» – гид Юлия Крохинова; «История и предпосылки создания природного парка «Териберка» – Мария Романова.

В состав экспертно-методического совета вошли специалисты, обладающие компетенциями в области туризма и гостеприимства, краеведения и экскурсоведения. В их числе представители Туристского информационного центра Мурманской области, Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина, Русского географического общества, Кольского научного центра Российской академии наук, Мурманского областного художественного музея, Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера, Центра кластерного развития Мурманской области, Мурманского областного краеведческого музея.

По итогам квалификационного экзамена аккредитацию прошли все 4 заявившихся гида. 

Как сообщает региональный комитет по туризму, на сегодняшний день в Мурманской области добровольную аккредитацию получили 22 гида.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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Людмила
07.07.22 14:20
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