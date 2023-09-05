Прокурор Мурманской области Сергей Паволин проведёт личный приём участников СВО и их семейФёдору Александровичу Щербине присвоено звание «Почётный гражданин города-героя Мурманска»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)05.09.23 14:00

Выпускники вузов стали реже жаловаться на сложности трудоустройства, но трудности поиска работы остаются высокими

Выпускники вузов 2021—2023 гг. оценили сложность поиска работы в среднем на 6,7 балла из 10. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие молодые специалисты 2021—2023 гг. выпуска из всех округов страны.

Выпускники вузов 2023 года оценили трудности поиска работы в среднем на 6,9 балла, выпускники 2022 года — на 6,7 балла, выпускники 2021 года — на 6,5 балла. В апреле этого года «SuperJob» проводил подобный опрос среди соискателей всех возрастов: средняя оценка сложности поиска работы составила 7 баллов из 10.

Основная проблема, с которой сталкиваются выпускники вузов при первом поиске работы — отсутствие опыта (69%). 10% респондентов назвали выбор ограниченным из-за низких зарплатных предложений. 8% выпускников вузов отмечают малое число подходящих вакансий. По 1% опрошенных жалуются на гендерные стереотипы рекрутеров, отсутствие практических навыков для работы и недобросовестных работодателей. Среди других трудностей респонденты отмечали отсутствие у некоторых работодателей программ стажировок и обучения, неподходящий график работы, удаленность от дома, невозможность совмещать работу и дальнейшую учебу.

По сравнению с 2021 годом, когда «SuperJob» проводил аналогичное исследование, молодые специалисты стали реже жаловаться на то, что найти работу им мешает отсутствие опыта: 75% два года назад и 69% сейчас.

Время проведения опроса: 10—30 августа 2023 года.

А в это время, как говорится в сообщении кабмина по итогам заседания межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда, уровень безработицы среди соискателей 15-29 лет с 2020 года снизился с 10,7% - до 6,4%. Уровень занятости молодёжи за два года вырос с 89,3% - до 93,6%.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с молодёжным рынком труда Мурманской области – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Ирина
30.08.23 11:22
Посылку отправлена в зону СВО 24.07.2023г. На 30.08.2023г посылка не дошла до адресата. Как узнать местонахождения посылки? *** Ирина, однозначно ответить на ваш вопрос невозможно, так как Вы не п
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Как изменился порядок трудоустройства водителей такси и общественного транспорта - юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Тарифы на услуги ‎«Почты России» по пересылке будут расти-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 92 копейки, евро – почти на 49 копеек-PRO Энергетику (18+)+32,3%: Кольская АЭС на 200 млн кВтч увеличила выработку электроэнергии в августе-PRO ЖКХ (18+)Андрей Чибис потребовал представить подробный доклад по проблеме отключения горячего водоснабжения-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика