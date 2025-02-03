Выпускников колледжей без опыта принимают на работу 7 из 10 компаний

Кандидатам со средним профессиональным образованием без опыта работы наиболее лояльны работодатели из банковской и производственной отраслей, а также из сферы продаж. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1000 выпускников колледжей 2020-2024 годов.

7 из 10 работодателей принимают в штат выпускников колледжей без опыта работы. Чаще всего — на позиции рабочих, продавцов и кассиров, сотрудников складов. К слову, выпускников вузов без опыта готовы принимать на работу также 7 из 10 компаний.

Наиболее лоялен к молодым специалистам крупный бизнес: практически 9 из 10 предприятий со штатной численностью более 1000 человек принимают на работу выпускников колледжей без опыта.

Среди предприятий различных сфер деятельности чаще готовы трудоустраивать специалистов со средним профессиональным образованием банки, производственники и компании сферы сбыта.

Опрос выпускников колледжей 2020-2024 годов показал, что 36% из них после окончания учёбы удалось устроиться на работу по специальности, ещё 26% работают в смежных сферах. 38% трудятся в отраслях, не имеющих отношения к полученному образованию: «Низкая оплата труда по данной специальности»; «Не нравится специальность»; «Опасная для здоровья профессия»; «Полученная профессия ушла с рынка»; «Устаревшая программа обучения».

Качество профессиональных знаний и навыков, полученных в колледже, выпускники 2020-2024 годов оценили в среднем на четверку. Оценки мужчин ниже, чем женщин (3,7 и 4,1 балла из 5 соответственно). По специальности представительницам слабого пола удаётся трудоустраиваться чаще.

Время проведения опроса: 10 декабря 2024 года — 30 января 2025 года.