Выпускников колледжей и вузов Мурманской области приглашают принять участие в панельной дискуссии с предпринимателями

Для выпускников и предпринимателей Кольского Заполярья проведут панельную дискуссию на тему «Предприниматель и команда. От студента до работодателя». Мероприятие состоится 19 мая в Центре «Мой бизнес».

Панельная дискуссия направлена на установление сотрудничества между образовательными учреждениями области и предпринимателями в части поиска стажировки и практики для студентов, а также возможности корректировки программы обучения.

Самой насыщенной станет практическая часть, в которой заинтересованные стороны составят «дорожную карту» по взаимовыгодному сотрудничеству.

Помимо этого, бизнесмены смогут получить обратную связь от выпускников, а студенты рассмотреть себя в качестве будущего предпринимателя.

В дискуссии приглашают принять участие представителей малого и среднего предпринимательства в пищевой сфере и сфере производства текстильной продукции, а также представителей и выпускников Мурманского Арктического государственного университета, Мурманского технологического колледжа сервиса, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий по направлениям: «Поварское и кондитерское дело», «Закройщик, портной, моделирование и технология швейных изделий, искусств и дизайна».

Для участия необходима регистрация.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, панельная дискуссия состоится 19 мая в 12.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1; 2-й этаж (Центр «Мой бизнес», лекторий).

Мероприятие входит в программу Дней предпринимательства Мурманской области и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru