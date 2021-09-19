Выпускников вузов без опыта работы чаще принимают IT, ритейл и банки

Наиболее лояльны к молодым специалистам IT- и торговые компании. К такому заключению пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 работодателей из всех округов страны.

Выпускников вузов без опыта принимают на работу почти 7 из 10 компаний (69%), это больше, чем в прошлом году (64%), и даже больше, чем в 2019-ом (65%). При этом 6 из 10 компаний полностью или скорее удовлетворены уровнем профессиональной подготовки выпускников.

Чем крупнее компания, тем более охотно принимает на работу молодых специалистов со студенческой скамьи: 66% среди организаций малого бизнеса и 89% среди предприятий, где занято более 1000 сотрудников.

Среди работодателей из различных сфер деятельности наиболее лояльны к выпускникам вузов IT-компании, торговые организации и банки (73, 72 и 71% соответственно).

Чаще всего молодых специалистов принимают на позиции ИТР и менеджеров по продажам (по 14% компаний, открытых для выпускников вузов). 12% работодателей готовы трудоустроить на любые позиции с обучением.