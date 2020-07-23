Выпускников вузов без опыта работы готовы трудоустроить 64% компаний

Молодых специалистов принимают на работу 64% работодателей. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал, заинтересованы ли российские компании в выпускниках вузов без опыта работы.

28% компаний отказывают выпускникам вузов в трудоустройстве.

15% компаний, готовых принять выпускников без опыта, чаще всего устраивают молодых специалистов на вакансии ассистента или помощника. Должность менеджера по продажам или менеджера по работе с клиентами предлагают выпускникам в 14% компаний. Любые начальные позиции — в 13% организаций. По 12% работодателей берут выпускников в стажеры или трудоустраивают на вакансии продавца. На позиции ИТР принимают молодых специалистов в 11% российских компаний. Выпускники вузов без опыта могут занять должности оператора call-центра (8%), офис-менеджера (6%), IT-специалиста или рабочего (по 4%). Молодых специалистов трудоустраивают на позиции бухгалтера или логиста по 3% компаний. По 2% работодателей берут недавних студентов на позиции преподавателей, фармацевтов, врачей и медсестер. Еще 2% принимают выпускников на любые позиции и сами обучают их азам профессии. Среди других позиций для выпускников без опыта кадровики указывали должности агронома, ветеринара, повара, менеджера по подбору персонала и дизайнера (22%).

Аналогичные исследования прошлых лет показывают, что наибольшую заинтересованность в выпускниках вузов работодатели демонстрировали в 2013 году: тогда 72% компаний принимали на работу молодых специалистов. Сложнее всего найти работу выпускникам вузов было в посткризисном 2009 году: их трудоустраивали только 54% компаний.