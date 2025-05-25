Выпускной-2025: сколько стоит прощание со школой

Выпускной вечер — важное долгожданное событие для школьников и серьёзное финансовое испытание для их родителей. На праздник и наряды родители 9-классников тратят в среднем 27—29 тысяч рублей, родители 11-классников — 37—39 тысяч. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 родителей выпускников 9 и 11 классов.

Родителям 9-классников выпускной обходится в среднем в 13000 рублей на ребёнка. В Москве эта сумма достигает 15000 рублей, а в Санкт-Петербурге — 14000 рублей. Для 11-классников расходы заметно выше: по России средние затраты составляют 19000 рублей, в столице — 23000 рублей, а в городе на Неве — 21000 рублей.

Не все школьники посещают выпускной: 7% родителей 9-классников и 5% родителей 11-классников сообщили, что их дети праздновать не будут.

За год расходы на праздник для 9-классников выросли на 8% (+1000 рублей). Для выпускников 11 классов подорожание оказалось более существенным — 12% (+2000 рублей).

Одежда для выпускника — ещё одна затратная статья бюджета. В среднем по России наряд для юноши в 9 классе стоит 16000 рублей, а в 11 классе — 18500 рублей. Для девушек эти суммы составляют 14500 и 20500 рублей соответственно.

В Санкт-Петербурге цены несколько отличаются: родители тратят на одежду и обувь для сына-девятиклассника около 12000 рублей, а для 11-классника — 19500 рублей. Наряды выпускниц обходятся в 14000 рублей в 9 классе и 22000 рублей в 11 классе.

В Москве собрать юношу на выпускной из 9 класса стоит 15500 рублей, из 11 класса — 21000 рублей. Для девушек наряды оцениваются в 16000 и 23500 рублей соответственно.

При этом каждый пятый родитель 9-классника (21%) и каждый шестой родитель 11-классника (16%) не покупают специальную одежду для выпускного. Среди девушек такой вариант встречается реже — только 10% выпускниц обходятся без праздничных обновок.

Время проведения опроса: 15 апреля — 20 мая 2025 года.