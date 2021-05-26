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Мурманская область. Арктика (16+)26.05.21 18:00

Выпускной для 11-классника в среднем по стране обойдётся родителям почти в 30 тысяч рублей

Наряд 11-классника более чем в 1,5 раза дороже наряда 9-классника, а расходы на праздник в 11 классах выше почти в 2 раза. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» посчитал, во сколько россиянам обходятся школьные выпускные балы детей. В опросе приняли участие 3000 родителей выпускников 9-х и 11-х классов.

Наряд на праздник по поводу окончания 9 класса родителям юношей обходится в среднем в 9500 рублей. На наряды дочерей россияне потратят в среднем 10400 рублей. 26% родителей мальчиков и 20% родителей девочек говорят о том, что не будут покупать специальный наряд. На организацию выпускного вечера в 9-х классах собирают в среднем 6600 рублей.

Выпуск из 11-го класса — мероприятие гораздо более затратное. Наряд юноши обойдется родителям в среднем в 16000 рублей, наряд девушки — в 16500 рублей. Не будут покупать специальный выпускной наряд для сына 18% родителей, для дочери — 13%. Денежные сборы на выпускной вечер у родителей 11-классников составляют в среднем 11500 рублей.

Самые дорогие выпускные — в Москве: здесь на праздник, посвященный завершению 9-го класса, собирают в среднем 9500 рублей, на выпускной из 11-го класса — 16300 рублей. В Санкт-Петербурге расходы составляют 7500 и 13000 рублей соответственно. На наряды москвичи, чьи дети заканчивают 9-й класс, тратят в среднем 10800 рублей на сына и 12000 рублей на дочь, петербуржцы — 9800 и 11000 рублей соответственно. Наряды 11-классников ещё дороже: в Москве одеть сына стоит в среднем 17500 рублей, дочь — 18000 рублей, в Санкт-Петербурге — 16500 и 17200 рублей соответственно.

По сравнению с 2019 годом средняя стоимость наряда 9-классника выросла на 13%, 9-классницы — на 18%. Средняя цена выпускных нарядов юношей и девушек, заканчивающих 11 класс, выросла на 3%. На выпускной из 9 класса собирают в среднем на 11% больше, чем два года назад. Расходы на выпускной из 11 класса практически не изменились.

 

 

Комментарии

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