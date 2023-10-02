Выработка электроэнергии Кольской АЭС в сентябре текущего года составила 850,7 млн кВтч, что превысило плановое задание 753,2 млн кВтч на 13%

С начала 2023 года энергоблоки Кольской АЭС выработали 7766,2 млн кВтч электроэнергии, что на 5% превышает объём выработки за аналогичный период прошлого года. При производстве такого же количества электроэнергии за счёт сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено почти 3,9 млн тонн углекислого газа.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №1, 3 и 4. На энергоблоке №2 продолжается планово-предупредительный ремонт. Нагрузка станции, в соответствии с диспетчерским заданием, находится в диапазоне 1000-1160 МВт.

Кольская АЭС надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, среди которых крупнейшие промышленные предприятия и муниципалитеты.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.