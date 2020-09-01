Выработка электроэнергии на Кольской АЭС в августе выросла более чем на 200 млн кВтч

За прошедший месяц Кольская АЭС выработала 762 млн кВтч электроэнергии, что на 228 млн кВтч больше, чем месяцем ранее. Рост выработки электроэнергии на 73 млн кВтч зафиксирован и в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

«В плане производства электроэнергии прошедший август стал для Кольской атомной станции одним из самых успешных за последнее десятилетие. Более 700 млн кВтч электроэнергии за один из летних месяцев наше предприятие вырабатывало последний раз в 2011 году», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

На данный момент на Кольской атомной станции в работе находятся энергоблоки №№ 1, 3 и 4. На энергоблоке № 2 продолжается планово-предупредительный ремонт.

Нагрузка в соответствии с диспетчерским графиком составляет 1060 МВт.