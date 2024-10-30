Мурманская область. Арктика (16+)30.10.24 11:30
Выработка Кольского ветропарка достигла 1 миллиарда кВт/ч
На сегодняшний день выработка электроэнергии Кольской ветроэлектростанции ПАО «ЭЛ5-Энерго» с момента ввода в промышленную эксплуатацию достигла 1 млрд кВт/ч.
Такого количества хватит на обеспечение электроэнергией более половины населения города Мурманска в течение года.
Кольская ВЭС является самой крупной ветроэлектростанцей за Полярным кругом. Установленная мощность ветропарка 202 МВт обеспечивается 57 ветроэнергетическими установками, расположенными на территории в 257 гектаров, отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.
Фото (Александр ПАНОВ): https://gov-murman.ru/info/news/
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Последние комментарии
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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