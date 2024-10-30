Выработка Кольского ветропарка достигла 1 миллиарда кВт/ч

На сегодняшний день выработка электроэнергии Кольской ветроэлектростанции ПАО «ЭЛ5-Энерго» с момента ввода в промышленную эксплуатацию достигла 1 млрд кВт/ч.

Такого количества хватит на обеспечение электроэнергией более половины населения города Мурманска в течение года.

Кольская ВЭС является самой крупной ветроэлектростанцей за Полярным кругом. Установленная мощность ветропарка 202 МВт обеспечивается 57 ветроэнергетическими установками, расположенными на территории в 257 гектаров, отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области.

Фото (Александр ПАНОВ): https://gov-murman.ru/info/news/