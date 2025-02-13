Выросло число обращений в январе 2025 года к мурманскому регоператору

По итогам первого месяца 2025 года число обращений в адрес Мурманского филиала АО «Ситиматик» – регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) выросло почти на 30% и составило 8516.

По данным контакт-центра, принимающего и обрабатывающего информацию от потребителей, рост вызван сбоями в графиках вывоза твёрдых коммунальных отходов. Сложные погодные условия – температурные качели, обилие снега – существенно осложнили работу всей коммунальной сферы региона. По ряду адресов срывы были вызваны как отсутствием расчистки и посыпки подъездных путей, ведущих к контейнерной площадке, так и припаркованными автомобилями. По узкой, скользкой и нечищенной дороге большегрузная техника передвигаться не может – в противном случае появляется риск для здоровья и имущества и граждан, и сотрудников мусоровывозящей компании.

Региональный оператор обращается к владельцам легковых автомобилей с просьбой не парковать машины на пути к контейнерной площадке, выполнять требования управляющих компаний и не препятствовать расчистке дворовых и межквартальных проездов. В обязанности управляющих компаний входит своевременная уборка территорий от снега – это в первую очередь вопрос безопасности, так как по нерасчищенной дороге может не проехать не только мусоровоз, но машина экстренных служб.

В основном северяне связываются со специалистами Мурманского филиала АО «Ситиматик» по телефону – более 80% обращений поступает на «горячую линию» контакт-центра. Вторым по популярности каналом приёма обращений остается электронная почта, на третьем месте – сайт компании. Некоторые жители региона предпочитают обращаться к специалистам через социальную сеть «ВКонтакте», где проводятся первичные консультации, то есть не связанные с обработкой персональных данных клиентов.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».