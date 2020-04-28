Выручка российских рыбаков по итогам 2020 года будет ниже запланированной - прогноз ВАРПЭ

Президент ВАРПЭ ожидает торможение финансовых показателей отрасти.

Выручка российских рыбаков по итогам 2020 года будет ниже запланированной и составит около 380 млрд рублей. Такой прогноз высказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. «Денежный улов отрасли будет ниже запланированных показателей», - считает Зверев.

По его словам, ситуация складывающаяся на потребительском рынке из-за пандемии коронавируса, сейчас напоминает события мирового экономического кризиса 2008–2009 годов.

Так, в 2009–2010 годы рынок рыбопродукции в России сократился более чем на 15% (на 400 тысяч тонн), а финансовые показатели отрасли резко «заторомозились». В частности, тогда прирост отраслевой прибыли снизился в 15 раз. «Видимо по похожему сценарию будут развиваться события в отрасли и в текущем году», - предположил президент ВАРПЭ.