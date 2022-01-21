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Мурманская область. Арктика (16+)21.01.22 17:00

Выручка сотовых операторов от услуг связи с массовым появлением «умных» счётчиков увеличится

С 1 января в РФ вступили в силу требования закона об «умных» счётчиках, предписывающие устанавливать и вводить в эксплуатацию такие приборы, подключающиеся к интеллектуальным системам учёта электроэнергии и дистанционно передающие показания энергосбытовым компаниям в автоматическом режиме.

Поскольку речь о построении систем интернета вещей (IoT), установка и обслуживание таких счётчиков может стать новым бизнесом для сотовых компаний, рассказали «Известиям» их представители.

Так, специалисты компании «МТС» разработали комплексное решение, включающее полный цикл сбора данных. В него входят электросчётчик с модулем для подключения к сотовой сети по технологии NB-IoT, автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ), средства для передачи трафика данных, отметил представитель оператора Алексей Меркутов.

По предварительной оценке «ТМТ консалтинга», в 2021 году в РФ насчитывалось около 30 млн устройств, подключённых к интернету вещей (+15% к 2020 году). Выручка от услуг связи для этих неодушевленных пользователей (connectivity) составила около 11 млрд рублей, что на 14% больше, чем годом ранее. Это около 1% от всей выручки сотовых операторов, отметила аналитик «ТМТ консалтинга» Ирина Якименко.

Ежегодно в России будет появляться около 10 млн «умных» счётчиков, оценила она: около 1 млн в новостройках и около 9 млн в старом жилом фонде. Очевидно, темпы роста выручки сотовых операторов от услуг связи для IoT с массовым появлением «умных» счётчиков увеличатся, считает Якименко.

Однако, отмечает она, счётчики будут подключаться не только по сотовым сетям, но и с помощью альтернативных технологий, например LoRaWAN, WiFi и других.

Президент Ассоциации энергетических предприятий Северо-Западного ФО, зампред научно-экспертного Совета по энергетике Совфеда Владислав Озорин считает нецелесообразным разрешать операторам связи заниматься продажей и установкой «умных» счётчиков: в соответствии с требованиями ФЗ-52 за установку интеллектуальных приборов учёта в сфере ЖКХ отвечают энергосбытовые компании. Вопросы установки таких приборов - задача не только ресурсоснабжающих организаций, но и администраций регионов и муниципальных образований, отметил парламентарий. В то же время он признал, что технология NB-IoT, которую используют сотовые компании, оптимальна для приборов, передающих с определенной периодичностью небольшие объёмы информации, в том числе электросчетчиков.

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