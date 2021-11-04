«Выше различий для нас – общность чувства Родины»: Андрей Чибис поздравил северян с Днём народного единства

4 ноября в России празднуется День народного единства. 409 лет назад, в начале ноября (в конце октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского вынудило сдаться засевших в московском Кремле польских интервентов. Эти события привели к завершению в России тяжелейшего периода Смуты.

С праздником жителей Мурманской области поздравил глава региона Андрей Чибис.

По словам губернатора, 1612 год обозначил переломный момент в истории нашего общества и государства: разрозненные, разделённые региональными, национальными, сословными барьерами люди стали народом – единым целым, имеющим историческую субъектность.

«Народ России – народ-победитель. Раздвинуть границы страны на пол Евразии, разгромить любого врага, создать великую культуру и передовую науку, вывести Родину в мировые державы – нет таких задач, с которыми бы он не справился. Для этого нам необходимо одно условие – общность устремлений, воли и усилий. Единство у нас в крови, оно записано в генах потомков победителей Наполеона и Гитлера, покорителей Сибири и Арктики, создателей космических кораблей и атомных ледоколов», – говорится в тексте поздравления.

Губернатор особо подчеркивает, что в Мурманской области в мире и согласии живут и трудятся люди различных национальностей, вер и культур.

«Все мы разные, но выше различий для нас – общность чувства Родины, гордость за неё, честь быть её гражданами», – отмечает Андрей Чибис.

Глава региона пожелал северянам в праздничный день счастья, радости и мира.