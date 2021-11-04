В Мурманске откроются два уличных кинотеатраВертолётную площадку в Мурманске построит новый резидент Арктической зоны РФ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)04.11.21 17:15

«Выше различий для нас – общность чувства Родины»: Андрей Чибис поздравил северян с Днём народного единства

4 ноября в России празднуется День народного единства. 409 лет назад, в начале ноября (в конце октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского вынудило сдаться засевших в московском Кремле польских интервентов. Эти события привели к завершению в России тяжелейшего периода Смуты.

С праздником жителей Мурманской области поздравил глава региона Андрей Чибис.

По словам губернатора, 1612 год обозначил переломный момент в истории нашего общества и государства: разрозненные, разделённые региональными, национальными, сословными барьерами люди стали народом – единым целым, имеющим историческую субъектность.

«Народ России – народ-победитель. Раздвинуть границы страны на пол Евразии, разгромить любого врага, создать великую культуру и передовую науку, вывести Родину в мировые державы – нет таких задач, с которыми бы он не справился. Для этого нам необходимо одно условие – общность устремлений, воли и усилий. Единство у нас в крови, оно записано в генах потомков победителей Наполеона и Гитлера, покорителей Сибири и Арктики, создателей космических кораблей и атомных ледоколов», – говорится в тексте поздравления.

Губернатор особо подчеркивает, что в Мурманской области в мире и согласии живут и трудятся люди различных национальностей, вер и культур.

«Все мы разные, но выше различий для нас – общность чувства Родины, гордость за неё, честь быть её гражданами», – отмечает Андрей Чибис.

Глава региона пожелал северянам в праздничный день счастья, радости и мира.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние рынка труда в Мурманской области по итогам III квартала 2021 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕУЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
Евгений
24.10.21 01:09
Негодяй - отмажется! Кому надо, даст в лапу. Увидите! Веллер вместе с Сысоевым продали новейший кинотеатр "Атлантика" в Мурманске в частные руки, а деньги наверно в свой карман положили? Ужас!
Комментарий к новости:Странное совпадение: Aleksey Borisovich Veller, Mikhail Veller и Sergei Veller хранят 4 миллиона евро в банке Княжества Лихтенштейн
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире18:30«1612». Художественный фильм (16+)21:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)21:30«Второй трагический Фантоцци». Художественный фильм (0+)
-PRO Деньги (16+)Привычное: правительство РФ определило, как подорожает коммуналка в 2022 году-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 15 копеек, доллар вырос почти на одну копейку-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала 7000 млн киловатт-часов с начала года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4, 5 и 8 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии поддержали социальные законопроекты
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика