Вышел в «поле», сообщи народу!

Управления административных округов города Мурманска должны активизировать работу по информированию горожан о рейдах и проверках, проведенных на своих территориях. Такое поручение дал сегодня глава администрации областного центра Евгений Никора в ходе еженедельного совещания с руководителями структурных подразделений.

Ежедневно специалисты управлений округов в плановом и внеплановом порядке проводят рейды по отлову безнадзорных животных, эвакуации разукомплектованных транспортных средств, контролю содержания придомовых территорий, мониторингу состояния детских площадок. Также сейчас усилена работа по проверкам соблюдения антиковидных мер.

– Рейды во всех округах Мурманска проводятся регулярно, значительная часть выездов – реакция городских властей на обращения жителей. Цифры внушительные, – сказал Евгений Никора. – Именно поэтому я попросил сегодня построить работу так, чтобы мурманчане получали максимум информации о мероприятиях «в полях». Сведения будут размещаться на официальном сайте администрации города Мурманска. Уверен, это поможет не только усовершенствовать механизм обратной связи с жителями, но и активизировать работу управляющих компаний и хозяйствующих субъектов по устранению выявленных замечаний.