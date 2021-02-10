Вышел в свет сборник уникальных архивных материалов об освобождении Заполярья в годы Великой Отечественной войны

В пресс-центре информационного агентства ТАСС в Санкт-Петербурге состоялась онлайн-пресс-конференция, посвященная музейным проектам Мурманской области и Республики Карелия в год 80-летия начала Великой Отечественной войны, а также презентация книги «Освобождение Заполярья: материалы и исследования».

В сборнике представлены материалы, освещающие подготовку и проведение осенью 1944 года Петсамо-Киркенесской операции. Издание подготовлено военными историками научно-исследовательского института Военной академии Вооруженных сил России при участии сотрудников Мурманского областного краеведческого музея, Государственного архива Мурманской области, а также муниципальных музеев нашего региона.

Представленные документы и статьи освещают малоисследованные в военно-исторической литературе аспекты войны в Заполярье: действия морских десантов, особенности применения оленьего транспорта в условиях арктической войны, работу органов власти, восстановление разрушений, причинённых немецкими захватчиками, в том числе включение в хозяйство Мурманской области Печенгского района и многие другие вопросы.

Несколько сотен экземпляров по выходу книги в свет уже направились к читателю. Экземпляры сборника попадут в библиотеки и краеведческие музеи Мурманской области, а также центральные библиотеки и музеи страны. К каждому сборнику прилагается диск, на котором собрана полезная информация по библиографии, а также документы периода войны, видеоматериалы и свыше 700 иллюстраций, причем как размещенные в книге, так и неопубликованные, а также материалы экспозиций, фотографии памятных и мемориальных мест.

О планах и музейных проектах в Мурманской области и Республике Карелия, связанных с историей освобождения Заполярья, рассказали директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук, директор Государственного архива Мурманской области Екатерина Боева, директор Национального музея Республики Карелия Михаил Гольденберг и научный сотрудник Национального музея Республики Карелия – Музея Карельского фронта Евгений Мироничев, а также начальник управления финансово-правового обеспечения Министерства культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

«Министерство культуры Мурманской области отмечает особую актуальность изданной книги не только в свете юбилейных дат, связанных с Великой Отечественной войной, но и в ключе того, что представленные документы и статьи освещают малоисследованные или незатронутые в военно-исторической литературе аспекты войны в Заполярье», – отметил Тимур Давлетшин.