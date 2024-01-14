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Мурманская область. Арктика (16+)14.01.24 14:00

Вышел в свет юбилейный выпуск альманаха Мурманского отделения Союза российских писателей «Мурманский берег»

13 января в Мурманской областной научной библиотеке состоялась презентация юбилейного выпуска. Свои произведения представили Александр Акопянц, Наталья Басова, Екатерина Белоус, Иван Бессонов, Юлия Боднарюк, Павел Быченков, Екатерина Гладышевская, Андрей Кулюкин, Юрий Луценко, Игорь Руднев.

Как пишет vk.com/murmanculture, новый, двадцать пятый выпуск альманаха объединяет лучшие силы литературного сообщества Мурманской области – прозаиков и поэтов разных поколений и литературных кругов.

Альманах издаётся с 1993 года, и за 30 лет своего существования стал не только литературным символом Мурманской области, но и одним из признанных и авторитетных изданий на литературной карте современной России.

Издание выходит в свет при поддержке Министерства культуры России и Союза российских писателей.

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457271428%2Falbum-139605315_00%2Frev

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Последние комментарии

Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
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Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
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Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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