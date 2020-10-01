С 1 октября в мончегорском музее цветного камня имени В.Н. Дава откроется выставка «Вышивка лентами - рукоделие королей». Автор ярких, эффектных работ - жительница Мончегорска Раиса Макеева.

Из тонких, нежных ленточек шелка, атласа и органзы она создает картины, вышивает на шерсти и бархате целые цветочные поляны, роскошные букеты в вазах и очаровательные веночки из цветов. Трудно перечислить все названия полевых и садовых растений - на ткани расцветают миниатюрные яркие розы, жизнерадостные хризантемы и маки, застенчивые ромашки и торжественные ирисы, любопытные маргаритки и пышные пионы, скромные анютины глазки и незабудки. Как живые висят на веточках ягоды шиповника и рябины. Присутствуют в работах и фантазийные, неземные цветы, умело встроенные в общий букет. Объёмная вышивка создает райский сад из ленточных цветов.

Выставка продлится до 2 декабря.