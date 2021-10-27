Вышла в свет книга Василия Васильевича Киселёва «Театр – судьба»

Презентация книги прошла в Мурманске в Доме актёра, поздравить мастера с выходом мемуаров пришли представители театральной общественности Заполярья.

Василий Васильевич Киселев – выпускник Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. В 1963 году, после успешной поставки дипломного спектакля «Таня» по пьесе советского драматурга Алексея Арбузова, он был приглашен очередным режиссером в Мурманский областной драматический театр. Именно этот спектакль открыл первый сезон на собственной сцене драмтеатра в новом здании, а в 1965 году Киселёв был назначен главным режиссёром театра.

«Василий Васильевич – выдающийся для региональной культуры и для Кольского края человек. Работе в Мурманском областном драматическом театре он посвятил почти 20 лет жизни. На его счету – десятки спектаклей, с успехом и любовью воспринятых не только северянами, но и театральными зрителями по всей стране. Теплые воспоминания коллег и яркие эмоции, которые зрители переживали на его постановках – главные доказательства таланта Василия Васильевича и преданности искусству», - отметил и.о. министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин на презентации книги.

Заполярье – не родной регион Василия Васильевича, однако, он смог полюбить этот край всем сердцем, и даже после окончания работы в драматическом театре вернулся в Мурманскую область, где он живёт по сей день. Книга, которая увидела свет – это автобиография, в которой хранятся бесценные воспоминания Киселёва не только о театре, но и о людях искусства. В этом труде можно также найти интересные картины быта уже далекого от нас времени и узнать, каким увидел Мурманск молодой режиссёр. Издание увидело свет благодаря поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.