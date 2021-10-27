В Первомайском округе Мурманска организован мобильный пункт вакцинацииГубернатор Мурманской области поручил усилить контроль за клубами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)27.10.21 17:00

Вышла в свет книга Василия Васильевича Киселёва «Театр – судьба»

Презентация книги прошла в Мурманске в Доме актёра, поздравить мастера с выходом мемуаров пришли представители театральной общественности Заполярья.

Василий Васильевич Киселев – выпускник Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. В 1963 году, после успешной поставки дипломного спектакля «Таня» по пьесе советского драматурга Алексея Арбузова, он был приглашен очередным режиссером в Мурманский областной драматический театр. Именно этот спектакль открыл первый сезон на собственной сцене драмтеатра в новом здании, а в 1965 году Киселёв был назначен главным режиссёром театра.

«Василий Васильевич – выдающийся для региональной культуры и для Кольского края человек. Работе в Мурманском областном драматическом театре он посвятил почти 20 лет жизни. На его счету – десятки спектаклей, с успехом и любовью воспринятых не только северянами, но и театральными зрителями по всей стране. Теплые воспоминания коллег и яркие эмоции, которые зрители переживали на его постановках – главные доказательства таланта Василия Васильевича и преданности искусству», - отметил и.о. министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин на презентации книги.

Заполярье – не родной регион Василия Васильевича, однако, он смог полюбить этот край всем сердцем, и даже после окончания работы в драматическом театре вернулся в Мурманскую область, где он живёт по сей день. Книга, которая увидела свет – это автобиография, в которой хранятся бесценные воспоминания Киселёва не только о театре, но и о людях искусства. В этом труде можно также найти интересные картины быта уже далекого от нас времени и узнать, каким увидел Мурманск молодой режиссёр. Издание увидело свет благодаря поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"СООБЩИ О ТЕРРОРИЗМЕ!СООБЩИ ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ!СООБЩИ ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ!
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
Евгений
24.10.21 01:09
Негодяй - отмажется! Кому надо, даст в лапу. Увидите! Веллер вместе с Сысоевым продали новейший кинотеатр "Атлантика" в Мурманске в частные руки, а деньги наверно в свой карман положили? Ужас!
Комментарий к новости:Странное совпадение: Aleksey Borisovich Veller, Mikhail Veller и Sergei Veller хранят 4 миллиона евро в банке Княжества Лихтенштейн
Андрей Сычев. Мурманск - История: "КРЕАТОН" - Видеостудия
22.10.21 16:39
Здравствуйте, мурманчане. Пишу от себя и депутата Мурманской областной Думы, члены парии "Единая Россия" Белошеева М. В. Заявляем Вам, мурманчане, со слов Алексея Борисовича, "что то данная информация
Комментарий к новости:Генпрокуратура, Банк России и Росфинмониторинг занялись проверкой информации о банковском счёте на имя Aleksey Borisovich Veller в одном из финансовых учреждений Лихтенштейна
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:30«Клиники России». Научно-популярная программа (12+)03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Ловля нерки на Камчатке». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на картофель, охлаждённые и мороженые куры, морковь-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 33 копейки, доллар укрепился почти на 26 копеек-PRO Энергетику (18+)Уголь, торф и электрическая энергия уже сегодня успешно заменяют мазут в ряде населенных пунктов Заполярья-PRO ЖКХ (18+)Единственной существенной проблемой для нашего региона остаётся постоянно растущая стоимость мазута-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональная социальная доплата к пенсии с 1 января будет устанавливаться в беззаявительном порядке
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика