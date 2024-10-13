Вышла в свет первая книга талантливого фотографа Валентина Колинько «Пернатые сказки»

В Центральной городской библиотеке г. Полярные Зори состоялась презентация книги детских сказок, изданной при поддержке первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт».

Валентин — волонтёр Кандалакшского заповедника. Его основной интерес — фотосьёмка живой природы Кольского края. Талант фотографа, опыт, приобретённый за годы работы, и неисчерпаемый запас энергии привели к написанию интересной книги - на радость детей и даже взрослых. «Пернатые сказки» - новая книга Валентина Колинько, в которой собраны интересные и познавательные снимки самых разнообразных птиц Заполярья. Герои книги, в доступной для восприятия детей форме, разговаривают на языке человека, в каждой истории свой неповторимый, фантастический сюжет, но в то же время, книга знакомит читателя и с реальной жизнью пернатых.

Каждая из птиц по-своему интересна и неповторима. Все фотографии и картинки сопровождаются интересным и познавательным текстом, который описывает разные аспекты жизни пернатых обитателей Заполярья.

«Для меня фотосъёмка и написание книги — не просто хобби. Как человек побывавший во многих уголках своего родного края, я надеюсь через свои работы донести до людей нечто большее: внести посильный вклад в сохранение природы, напомнить о своём единстве с природой и о том, какая ответственность по отношению к братьям нашим меньшим лежит на каждом из нас. Издать книгу — это долгий и тяжёлый труд», - сказал автор книги Валентин Колинько.

В продолжении встречи — презентации Валентин ответил на вопросы любознательных мальчишек и девчонок, рассказал интересные факты из жизни птиц.

«Я с огромным удовольствием прочитал книжку «Пернатые сказки». Валентин молодец, желаю ему вдохновения для издания новых книг», - прокомментировал председатель отделения первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» Егор Бельснер.

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».