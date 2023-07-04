Вышли на те проектные отметки: в Мурманске продолжается строительство школы

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин на месте оценил ход работ по строительству школы на 500 мест на улице Советской.

Работы начались в 2022 году, сейчас первый этап завершён в полном объёме. Подрядчик завершил рыхление скального грунта, выполнен монтаж буронабивных свай. Продолжается монтаж стеновых железобетонных конструкций по устройству бетонной подготовки и ленточного фундамента, монтируется каркас и бетонная опалубка.

– Мы вышли на те проектные отметки, которые позволили уже начать строительство, - рассказал Юрий Сердечкин. – Завершить работы планируем к осени следующего года.

Новая школа будет отвечать всем современным требованиям. Аудитории и помещения учреждения оборудуют необходимой техникой, которая потребуется детям и учителям для качественного образовательного процесса. Новое здание позволит обеспечить развитие школьной инфраструктуры в этом районе, переход школы №37 (просп. Кирова, 36/27) на односменный режим работы.

Как сообщает администрация города Мурманска, последняя школа в областном центре была построена в 1993 году на улице Сафонова. В этом году в Мурманске в рамках нацпроекта «Образование» и стратегического плана «На Севере - жить» возводятся сразу два здания для учреждений образования: на улице Советской и в переулке Казарменном.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25275&page=1