Вышли с каникул: в августе мурманчане повысили активность в поиске работы почти в 2 раза

На данный момент, по данным hh.ru, они разместили около 8000 резюме.

Больше всего в августе работа нужна в Мурманской области, судя по данным резюме, студентам, выпускникам вузов и соискателям, уже имеющим опыт и ищущим работу в сфере продаж. С начала августа начинающие специалисты успели разместить более 1100 резюме, соискатели из сферы продаж более 900. При этом конкурируют эти две категории соискателей примерно за одни и те же вакансии: продавцов-консультантов, менеджеров по работе с клиентами и продажам, торговых представителей, кассиров.

Ещё две активные группы соискателей в Мурманской области – административный персонал и транспортники, они разместили более 700 и 600 резюме соответственно за неполный месяц, что в 1,5 раза выше, чем в июле. Активней всего такие соискатели ищут работу по линии административного персонала: офис менеджерами, управляющими, администраторами, а по линии транспорта и логистики: экспедиторами, водителей всех категорий, курьерами, инженерами логистики, специалистами по контролю качества.

Между тем по итогам опроса hh.ru выяснилось, что жители Мурманской области используют десятки различных вариантов поиска работы. Так, 51% опрошенных искали работу офлайн, а именно через знакомых, родственников или друзей. Каждый третий в области, наоборот, уходит в онлайн-поиск и пользуется различными сайтами по поиску работы.

К услугам кадровых агентств прибегают 1%, а через службы занятости пробуют найти работу ещё 1% опрошенных. Также местные жители указывали и другие варианты поиска работы, которые им помогали трудоустроиться: информация на досках объявлений, реклама в сети магазинов, баннерная реклама, группы в соцсетях, объявления в газетах и службы трудоустройства в вузах.

Интересно, что мужчины-соискатели чаще женщин пользуются job-порталами, когда ищут интересные вакансии, а вот женщины чаще обращаются за рекомендациями в поиске работы к родственникам и друзьям.

В разрезе профессий лидерами по поиску и нахождению работы через сайты стали респонденты из ресторанно-гостиничного бизнеса (каждый второй), рабочие, специалисты из сферы администрирования, транспортники и логисты. А вот работу через знакомых предпочитают искать соискатели их сферы добычи сырья, строители и производственники.