Высокая инфляция съела часть доходов россиян: растёт просрочка по ипотеке и автокредитам

Во II квартале 2025 года уровень просроченной задолженности россиян по целевым кредитам вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Как сообщают журналисты «Известий», просрочка по ипотеке достигла 95 млрд рублей (показатель подскочил на 97%), а по автокредитам - до 32 млрд (плюс 85%). В ЦБ подтвердили ухудшение качества обслуживания ипотеки и автокредитов в первой половине 2025 года. В пресс-службе регулятора изданию сообщили, что доля кредитов с просрочкой более 90 дней по автокредитам уже достигает 4%, а по ипотеке - 1,1%.

Снижение качества кредитного портфеля подтвердил и представитель банка «ПСБ». В пресс-службе «Совкомбанка» сообщили, что прибыль организации уменьшается из-за проблемных ссуд на фоне долгого периода высокой ключевой ставки.

Уровень просрочки растёт из-за вызревания ссуд, оформленных в период бурных выдач предыдущих лет, уточнили в ЦБ. По данным регулятора, во второй половине 2023 года - первой половине 2024 года банки активно выдавали ипотеку рискованным заемщикам, в автокредитовании также наблюдался всплеск продаж. Всё это не могло не сказаться на качестве кредитного портфеля.

Помимо того, высокая инфляция съела часть доходов россиян, из-за чего многим стало тяжелее расплачиваться с долгами. Проблема уже сейчас грозит снижением доходов банков. Из-за этого они могут ухудшить условия по кредитам и вкладам, а также начать ещё чаще отказывать в выдаче ссуд.

Тем не менее, заемщики по ипотеке и автокредитам как правило изначально более дисциплинированы и копят «подушку безопасности» перед оформлением ссуды, отметили в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Выход таких клиентов в просрочку означает, что они столкнулись с серьёзными трудностями или ухудшением финансового положения.

В ближайшие полтора года доля плохих кредитов будет зависеть от роста зарплат и занятости, заключил Владимир Чернов из «Freedom Finance Global». Чем больше доходы у людей, тем легче им будет платить по долгам. Особенно важно полностью победить инфляцию, так как, если цены снова начнут расти, людям придётся тратить больше денег на основные нужды, и им станет сложнее расплачиваться с кредитами.

Сильнее всего проблемы с выплатами по кредитам могут проявиться в октябре 2025-го – марте 2026 года, предположил экономист Андрей Бархота. В таком случае уровень просрочки потенциально может удвоиться от нынешних значений, а банки будут ещё строже выбирать, кому давать кредиты.

С таким сценарием согласен и Владимир Чернов. Он уточнил, что даже в этом случае доля просрочки по ипотеке не достигнет критического уровня в 5%, но проблемы для банковского сектора такая ситуация всё равно создаст.

При этом если ключевая и инфляция продолжат устойчиво падать до конца 2025 года, то рост доли просрочек может замедлиться, уточнил Владимир Чернов.

Напомним, по итогам последнего заседания ЦБ уже снизил ставку до 18%, а цены в РФ под конец прошедшего месяца уменьшились впервые с сентября 2024-го.