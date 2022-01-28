Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска
Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, годовая инфляция в Мурманской области в декабре 2021 года ускорилась до 7,17% после 7,07% в ноябре. При этом она по-прежнему оставалась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (8,53%) и России в целом (8,39%).
Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, на динамику инфляции в регионе главным образом повлияло увеличение издержек организаций связи и авиаперевозчиков, а также больший, чем годом ранее, рост пассажиропотока в преддверии новогодних каникул.
Основные показатели инфляции в Мурманской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Август 2021
|
Сентябрь 2021
|
Октябрь 2021
|
Ноябрь 2021
|
Декабрь 2021
|
Инфляция
|
5,81
|
6,06
|
7,16
|
7,07
|
7,17
|
Базовая инфляция
|
5,69
|
5,84
|
6,45
|
6,48
|
6,58
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
5,58
|
5,60
|
7,80
|
7,71
|
7,17
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
5,01
|
6,17
|
18,19
|
15,18
|
7,91
|
Непродовольственные товары
|
7,82
|
8,07
|
8,15
|
7,91
|
7,64
|
Услуги
|
3,62
|
4,06
|
5,26
|
5,31
|
6,54
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
5,23
|
5,36
|
5,90
|
5,93
|
6,05
|
- пассажирский транспорт
|
8,69
|
13,75
|
18,48
|
15,69
|
26,35
Источник: Росстат
Продовольственные товары
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в декабре снизился до 7,17% после 7,71% в ноябре. Рост цен на плодоовощную продукцию замедлился под влиянием эффекта высокой базы декабря 2020 года, когда цены тепличных овощей существенно повысились под влиянием увеличения затрат производителей (на обогрев теплиц и приобретение импортных семян), а также сокращения предложения из-за введенных фитосанитарных ограничений на ввоз импортных помидоров. В декабре 2021 года такого давления разовых факторов на цены не было, поэтому в годовом выражении подешевели огурцы и замедлился рост цен на томаты. Дополнительное влияние на динамику цен томатов также оказало расширение предложения за счет увеличения зарубежных поставок в связи со снятием ограничений на импорт данного овоща из некоторых стран-поставщиков. Из-за стремления производителей быстрее реализовать часть непригодного для длительного хранения урожая по заниженным ценам, замедлился годовой рост цен на картофель. Рост предложения яиц за счет увеличения объемов их производства птицеводческими предприятиями в стране привел к замедлению роста цен на них.
Непродовольственные товары
Годовой прирост цен на непродовольственные товары в регионе в декабре составил 7,64% после 7,91% в ноябре. Расширение предложения древесины на внутреннем рынке вследствие действия введенных правительством РФ экспортных пошлин способствовало дальнейшему замедлению годового роста цен на строительные материалы, в частности на пиломатериалы. Расширение предложения российских медикаментов в аптечных сетях области вследствие роста их производства в стране обусловило снижение годового темпа прироста цен на медицинские товары.
Услуги
Годовой прирост цен на услуги в декабре увеличился и составил 6,54% после 5,31% в ноябре. Повышение стоимости авиационного топлива, а также рост пассажиропотока в регионе привели к ускорению роста цен на услуги воздушного транспорта. Обусловленный увеличением турпотока в регионе рост спроса на услуги железнодорожного транспорта по сравнению с декабрем 2020 года привел к увеличению годового темпа прироста цен на проезд в вагонах-купе поездов дальнего следования. Накопленные издержки на обновление оборудования и развитие сетей привели к пересмотру тарифных планов мобильными операторами, что стало причиной подорожания в годовом выражении пакета услуг сотовой связи.
Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России
Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в декабре 2021 года ускорилась до 8,53% после 8,40% в ноябре. При этом уровень инфляции в округе был выше общероссийского – 8,39%. Основное влияние на динамику инфляции на Северо-Западе оказало увеличение издержек производителей и поставщиков.
В целом по России в декабре 2021 года годовая инфляция осталась на уровне ноября. Ускорение инфляции в 2021 году на 3,5 п.п. произошло за счет удорожания широкого круга товаров и услуг. В декабре месячные темпы роста цен на многие позиции потребительской корзины (с поправкой на сезонность) замедлились после ускорения в октябре – ноябре. Тем не менее в среднем в IV квартале темп прироста цен был максимальным с начала 2015 года. Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска. Рост цен на продукты питания особенно сильно влияет на инфляционные ожидания населения. С учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Денежно-кредитная политика Банка России (ДКП) направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%. По прогнозу Банка России, с учётом проводимой ДКП годовая инфляция снизится до 4,0 – 4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.