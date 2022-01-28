Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, годовая инфляция в Мурманской области в декабре 2021 года ускорилась до 7,17% после 7,07% в ноябре. При этом она по-прежнему оставалась ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (8,53%) и России в целом (8,39%).

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, на динамику инфляции в регионе главным образом повлияло увеличение издержек организаций связи и авиаперевозчиков, а также больший, чем годом ранее, рост пассажиропотока в преддверии новогодних каникул.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Инфляция 5,81 6,06 7,16 7,07 7,17 Базовая инфляция 5,69 5,84 6,45 6,48 6,58 Прирост цен на Продовольственные товары 5,58 5,60 7,80 7,71 7,17 из них: - плодоовощная продукция 5,01 6,17 18,19 15,18 7,91 Непродовольственные товары 7,82 8,07 8,15 7,91 7,64 Услуги 3,62 4,06 5,26 5,31 6,54 из них: - ЖКХ 5,23 5,36 5,90 5,93 6,05 - пассажирский транспорт 8,69 13,75 18,48 15,69 26,35

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в декабре снизился до 7,17% после 7,71% в ноябре. Рост цен на плодоовощную продукцию замедлился под влиянием эффекта высокой базы декабря 2020 года, когда цены тепличных овощей существенно повысились под влиянием увеличения затрат производителей (на обогрев теплиц и приобретение импортных семян), а также сокращения предложения из-за введенных фитосанитарных ограничений на ввоз импортных помидоров. В декабре 2021 года такого давления разовых факторов на цены не было, поэтому в годовом выражении подешевели огурцы и замедлился рост цен на томаты. Дополнительное влияние на динамику цен томатов также оказало расширение предложения за счет увеличения зарубежных поставок в связи со снятием ограничений на импорт данного овоща из некоторых стран-поставщиков. Из-за стремления производителей быстрее реализовать часть непригодного для длительного хранения урожая по заниженным ценам, замедлился годовой рост цен на картофель. Рост предложения яиц за счет увеличения объемов их производства птицеводческими предприятиями в стране привел к замедлению роста цен на них.

Непродовольственные товары

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в регионе в декабре составил 7,64% после 7,91% в ноябре. Расширение предложения древесины на внутреннем рынке вследствие действия введенных правительством РФ экспортных пошлин способствовало дальнейшему замедлению годового роста цен на строительные материалы, в частности на пиломатериалы. Расширение предложения российских медикаментов в аптечных сетях области вследствие роста их производства в стране обусловило снижение годового темпа прироста цен на медицинские товары.

Услуги

Годовой прирост цен на услуги в декабре увеличился и составил 6,54% после 5,31% в ноябре. Повышение стоимости авиационного топлива, а также рост пассажиропотока в регионе привели к ускорению роста цен на услуги воздушного транспорта. Обусловленный увеличением турпотока в регионе рост спроса на услуги железнодорожного транспорта по сравнению с декабрем 2020 года привел к увеличению годового темпа прироста цен на проезд в вагонах-купе поездов дальнего следования. Накопленные издержки на обновление оборудования и развитие сетей привели к пересмотру тарифных планов мобильными операторами, что стало причиной подорожания в годовом выражении пакета услуг сотовой связи.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в декабре 2021 года ускорилась до 8,53% после 8,40% в ноябре. При этом уровень инфляции в округе был выше общероссийского – 8,39%. Основное влияние на динамику инфляции на Северо-Западе оказало увеличение издержек производителей и поставщиков.

В целом по России в декабре 2021 года годовая инфляция осталась на уровне ноября. Ускорение инфляции в 2021 году на 3,5 п.п. произошло за счет удорожания широкого круга товаров и услуг. В декабре месячные темпы роста цен на многие позиции потребительской корзины (с поправкой на сезонность) замедлились после ускорения в октябре – ноябре. Тем не менее в среднем в IV квартале темп прироста цен был максимальным с начала 2015 года. Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска. Рост цен на продукты питания особенно сильно влияет на инфляционные ожидания населения. С учетом растущих инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Денежно-кредитная политика Банка России (ДКП) направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%. По прогнозу Банка России, с учётом проводимой ДКП годовая инфляция снизится до 4,0 – 4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.