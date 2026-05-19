Высокая конкуренция: в 2026 году на ремонт дорог в Мурманской области вышло 36 подрядчиков

18 мая на оперативном совещании обсудили дорожную кампанию в Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис отметил, что всего в регионе в 2026 году запланировано привести в порядок 98,6 км дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», народной программе «На Севере – жить!», программе реновации ЗАТО. Глава региона подчеркнул, что удалось добиться высокой конкуренции среди подрядных организаций.

«В этом году на объектах задействовано 36 подрядных организаций. В том числе в областном центре – 11 организаций. Удалось добиться беспрецедентно высокой конкуренции – в среднем 3,6 участника на контракт. Это позволяет нам выбирать наиболее надежных исполнителей. В том числе это стало возможным потому, что подрядные организации стали крепче и конкурентоспособнее благодаря ежегодному областному финансированию дорожных работ в муниципалитетах. Чем конкурентнее среда, тем качественнее должны быть наши дороги», – сообщил Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что в рамках нацпроекта работы стартовали на 56% из 9 объектов региональных дорог и на 75% из 4 объектов мостовых сооружений. Также в рамках нацпроекта ведётся ремонт улично-дорожной сети Мурманской агломерации: работы начаты на 54% из 13 запланированных объектов.

Параллельно развернута кампания по ремонту местных дорог в рамках народной программы «На Севере – жить!»: в работе находится более 30 улиц, 11 объектов в высокой степени готовности. Также идёт работа в рамках гарантийных обязательств.

В Кандалакшском, Ловозерском, Печенгском округах, Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях, а также в ЗАТО Заозерск и Видяево ямочный ремонт завершён.

Губернатор подчеркнул, что главное требование остаётся неизменным: строгое соблюдение технологий, графиков и контроль качества на каждом этапе. Особое внимание – гарантийным обязательствам. Любые дефекты, возникшие в течение гарантийного срока, подрядчики обязаны устранять исключительно за свой счёт. За этим ведут жёсткий контроль.

«Коллеги, важно щепетильно относиться к работам, в том числе гарантийным. Значительная часть того, что стало дефектами после зимы – это ненадлежащее обслуживание, контроль. Прошу строго следить, чтобы подрядчики выполняли гарантийные работы внимательно со всеми нюансами. До начала июня все гарантийные работы надо завершить. И активизировать работу по тем участкам, которые запланированы», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что в прошлом году в Мурманской области показали высокие результаты по итогам дорожной кампании: отремонтировано более 157 километров дорог и успешно реализован ряд сложных объектов. На автоподъезде к Териберке работы были выполнены на 25 километрах, раньше на год запущено движение по развязке на Североморск.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567781/#&gid=1&pid=1

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
