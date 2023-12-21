Высокая потребительская активность россиян, а также увеличение издержек производителей товаров разгоняют инфляцию
Годовая инфляция в Мурманской области в ноябре 2023 года увеличилась и составила 7,37% после 6,83% в предыдущем месяце. При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (6,91%), но ниже, чем по России в целом (7,48%).
Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, во многом ускорение инфляции в регионе объяснялось высокой потребительской активностью, а также увеличением издержек производителей товаров.
Основные показатели инфляции в Мурманской области (в % к соответствующему месяцу предыдущего года)
|
|
Июль
2023
|
Август 2023
|
Сентябрь
2023
|
Октябрь
2023
|
Ноябрь
2023
|
Инфляция
|
4,88
|
4,88
|
6,18
|
6,83
|
7,37
|
Базовая инфляция
|
3,61
|
3,85
|
4,93
|
5,75
|
6,60
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
3,68
|
4,06
|
5,13
|
4,98
|
5,54
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
11,48
|
18,17
|
24,20
|
18,83
|
18,53
|
Непродовольственные товары
|
3,02
|
3,25
|
4,21
|
4,84
|
5,32
|
Услуги
|
9,06
|
8,33
|
10,34
|
11,85
|
12,33
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
6,76
|
6,74
|
7,69
|
8,54
|
8,81
|
- пассажирский транспорт
|
17,79
|
6,23
|
16,10
|
27,87
|
20,16
Источник: Росстат
Продовольственные товары
Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе увеличился и составил 5,54% в ноябре после 4,98% в октябре.
В ноябре спрос на продукцию птицефабрик вырос и превысил предложение. При этом возможности расширения производства были ограничены. Одна из причин – неблагоприятная эпизоотическая ситуация в отдельных регионах страны. В результате цены на мясо птицы и куриные яйца росли быстрее в годовом сопоставлении. Дополнительным фактором такой динамики стало увеличение затрат птицефабрик на оплату труда в условиях нехватки персонала.
Повысились издержки предприятий общественного питания, так как цены на продукты выросли. Кроме того, увеличился спрос на питание в столовых и кафе на фоне роста туристического потока в регион. В совокупности эти факторы привели к ускорению годового роста цен на продукцию заведений общественного питания.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в ноябре увеличился до 5,32% после 4,84% месяцем ранее.
На автомобильном рынке сохранялся высокий спрос, превышающий предложение. В результате цены на новые отечественные автомобили и подержанные иномарки в ноябре выросли больше в годовом сопоставлении, чем в октябре. Дополнительно на динамику цен отечественных машин повлиял рост издержек автозаводов из-за удорожания логистики и автокомпонентов.
Увеличились затраты мебельных предприятий на импортные материалы и фурнитуру из-за произошедшего ранее ослабления рубля. Это в условиях высокой потребительской активности привело к ускорению годового роста цен на отдельные виды мебели.
Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги в ноябре составил 12,33% после 11,85% в октябре.
Ускорился годовой рост платы за пользование потребительским кредитом на фоне роста ставок в экономике.
Повышение туристической привлекательности Мурманской области привело к увеличению спроса на санаторно-оздоровительные услуги в регионе. В результате рост цен на них ускорился в годовом выражении.
Увеличился спрос на долгосрочную аренду жилья из-за роста цен на недвижимость в регионе. В результате цены на жилищные услуги росли быстрее в годовом сопоставлении.
Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России
Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в ноябре 2023 года продолжила расти и составила 6,91% после 6,49% в октябре. При этом она осталась ниже, чем в целом по России (7,48%). Спрос на товары и услуги в округе по-прежнему растёт быстрее, чем предложение. Это позволяет производителям и поставщикам активнее переносить возросшие издержки в цены.
В ноябре 2023 года инфляция в России продолжила повышаться, достигнув 7,48% (в октябре – 6,69%). Темпы роста цен в последние пять месяцев были высокими по широкому кругу товаров и услуг. В ноябре различные показатели устойчивой составляющей роста цен оставались повышенными. Основной фактор – высокий потребительский спрос, под влиянием которого в том числе усиливается перенос возросших издержек в цены. При этом укрепление рубля уменьшало проинфляционный эффект его летнего ослабления.
По прогнозу Банка России, ужесточение денежно-кредитной политики ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. Инфляция в 2023 году сложится вблизи верхней границы диапазона 7,0–7,5%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.