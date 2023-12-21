Высокая потребительская активность россиян, а также увеличение издержек производителей товаров разгоняют инфляцию

Годовая инфляция в Мурманской области в ноябре 2023 года увеличилась и составила 7,37% после 6,83% в предыдущем месяце. При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (6,91%), но ниже, чем по России в целом (7,48%).

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, во многом ускорение инфляции в регионе объяснялось высокой потребительской активностью, а также увеличением издержек производителей товаров.

Основные показатели инфляции в Мурманской области (в % к соответствующему месяцу предыдущего года)

Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Инфляция 4,88 4,88 6,18 6,83 7,37 Базовая инфляция 3,61 3,85 4,93 5,75 6,60 Прирост цен на Продовольственные товары 3,68 4,06 5,13 4,98 5,54 из них: - плодоовощная продукция 11,48 18,17 24,20 18,83 18,53 Непродовольственные товары 3,02 3,25 4,21 4,84 5,32 Услуги 9,06 8,33 10,34 11,85 12,33 из них: - ЖКХ 6,76 6,74 7,69 8,54 8,81 - пассажирский транспорт 17,79 6,23 16,10 27,87 20,16

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе увеличился и составил 5,54% в ноябре после 4,98% в октябре.

В ноябре спрос на продукцию птицефабрик вырос и превысил предложение. При этом возможности расширения производства были ограничены. Одна из причин – неблагоприятная эпизоотическая ситуация в отдельных регионах страны. В результате цены на мясо птицы и куриные яйца росли быстрее в годовом сопоставлении. Дополнительным фактором такой динамики стало увеличение затрат птицефабрик на оплату труда в условиях нехватки персонала.

Повысились издержки предприятий общественного питания, так как цены на продукты выросли. Кроме того, увеличился спрос на питание в столовых и кафе на фоне роста туристического потока в регион. В совокупности эти факторы привели к ускорению годового роста цен на продукцию заведений общественного питания.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в ноябре увеличился до 5,32% после 4,84% месяцем ранее.

На автомобильном рынке сохранялся высокий спрос, превышающий предложение. В результате цены на новые отечественные автомобили и подержанные иномарки в ноябре выросли больше в годовом сопоставлении, чем в октябре. Дополнительно на динамику цен отечественных машин повлиял рост издержек автозаводов из-за удорожания логистики и автокомпонентов.

Увеличились затраты мебельных предприятий на импортные материалы и фурнитуру из-за произошедшего ранее ослабления рубля. Это в условиях высокой потребительской активности привело к ускорению годового роста цен на отдельные виды мебели.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в ноябре составил 12,33% после 11,85% в октябре.

Ускорился годовой рост платы за пользование потребительским кредитом на фоне роста ставок в экономике.

Повышение туристической привлекательности Мурманской области привело к увеличению спроса на санаторно-оздоровительные услуги в регионе. В результате рост цен на них ускорился в годовом выражении.

Увеличился спрос на долгосрочную аренду жилья из-за роста цен на недвижимость в регионе. В результате цены на жилищные услуги росли быстрее в годовом сопоставлении.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в ноябре 2023 года продолжила расти и составила 6,91% после 6,49% в октябре. При этом она осталась ниже, чем в целом по России (7,48%). Спрос на товары и услуги в округе по-прежнему растёт быстрее, чем предложение. Это позволяет производителям и поставщикам активнее переносить возросшие издержки в цены.

В ноябре 2023 года инфляция в России продолжила повышаться, достигнув 7,48% (в октябре – 6,69%). Темпы роста цен в последние пять месяцев были высокими по широкому кругу товаров и услуг. В ноябре различные показатели устойчивой составляющей роста цен оставались повышенными. Основной фактор – высокий потребительский спрос, под влиянием которого в том числе усиливается перенос возросших издержек в цены. При этом укрепление рубля уменьшало проинфляционный эффект его летнего ослабления.

По прогнозу Банка России, ужесточение денежно-кредитной политики ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. Инфляция в 2023 году сложится вблизи верхней границы диапазона 7,0–7,5%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.