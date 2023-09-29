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Мурманская область. Арктика (16+)29.09.23 16:15

Высокие цели Фёдора Конюхова: прославленный путешественник готовится к новым рекордам

Во время премьерного показа биографической киноленты «Повелитель ветра» Федор Конюхов рассказал о планах совершить две рекордные экспедиции на воздушных шарах «ФосАгро».

В этом году всемирно известный путешественник Фёдор Конюхов установил мировой рекорд по дальности беспосадочного перелёта на тепловом воздушном шаре. Отправившись на аэростате «ФосАгро» из заполярного Кировска вместе с президентом Федерации воздухоплавательного спорта Иваном Меняйло, он пролетел расстояние в 2540 км, что на 174 км больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, принадлежавшего японскому пилоту Мичио Канда.

Этот рекорд Фёдор Конюхов посвятил 20-летию Всероссийского движения «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД) - ключевого социального проекта Группы «ФосАгро». В свою очередь, компания выступила генеральным партнёром экспедиции. По её заказу для установки рекорда был изготовлен аэростат, объём оболочки которого составляет 12 тысяч м3. Этот же воздушный шар Фёдор Конюхов планирует использовать в попытке установить свой следующий рекорд – в этот раз по высоте полёта.

- Мы нацелились на два рекорда. Сначала мы хотим подняться на тепловом воздушном шаре в небо выше всех в истории России – больше чем на 12 километров. Эту экспедицию мы совершим на том же шаре «ФосАгро», на котором совершили рекордный по дальности перелёт. Это - уникальное воздушное судно, созданное благодаря нашим генеральным партнёрам компании «ФосАгро». Самый большой в истории России воздушный шар, таких в нашей стране ещё не создавали, - поделился планами Фёдор Конюхов. - Новый рекорд на шаре «ФосАгро» – в этот раз по «вертикальной» оси – мы будем штурмовать, ориентировочно, весной-летом следующего года. Уверен, что воздушный шар «ФосАгро» вновь принесёт нам удачу и опять поможет нам прославить российское воздухоплавание.

Ещё один рекорд прославленный путешественник планирует установить в другой дисциплине - по дальности перелёта. Фёдор Конюхов в ходе трансконтинентальной экспедиции намерен побить собственное достижение, преодолев уже на новом аэростате «ФосАгро» расстояние порядка 5 тысяч километров – от Кировска до Тихого океана.

 

Фото предоставлено пресс-службой Группы «ФосАгро».

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