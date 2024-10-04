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Мурманская область. Арктика (16+)04.10.24 11:00

Высокие логистические издержки: грузооборот Мурманского балкерного терминала в январе-сентябре 2024 года снизился на 29%

Грузооборот ООО «Мурманский балкерный терминал» (МБТ, входит в АО «Портовый Альянс») в январе-сентябре 2024 года составил около 2,65 млн тонн, что на 29% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает «РБК Мурманск» со ссылкой на пресс-службу предприятия, больше всего снизилась погрузка железорудного концентрата. За три квартала 2024 года она составила 670 тысяч тонн против 1,76 млн тонн в прошлом году. Грузооборот минеральных удобрений сократился почти на 300 тысяч тонн — с 1,619 млн тонн в 2023 году до 1,366 млн тонн в текущем. При этом увеличился объём апатитового концентрата — за 9 месяцев обработано более 534 тысяч тонн против 351,5 тысячи тонн в 2023 году.

По словам заместителя директора по производству Константина Огрина, уменьшение грузооборота связано с уменьшением объёмов перевалки железорудного концентрата и минеральных удобрений от контрагентов в связи с высокими логистическими издержками на данном направлении.

При этом в 2024 году МБТ освоил технологию перевалки железорудного окатыша. Перевалка данного вида груза началась на терминале с июля. Общий объём обработанного груза за это период составил более 80 тысяч тонн.

Кроме того, отмечается, что за три квартала 2024 года в МБТ обработали 10 судов класса «CapeSize», 59 судов типа «Handy», 25 судов, чей дедвейт меньше 15 тысяч тонн.

Напомним, Мурманский балкерный терминал обеспечивает круглогодичное судоходство со всеми транспортно-логистическими центрами мира. Грузооборот МБТ за 2023 год увеличился на 2,9% по сравнению с предыдущим годом и превысил 4,8 млн тонн.

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