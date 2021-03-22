Высокие результаты мурмнанских лицеистов

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев побывал в Мурманском политехническом лицее и встретились с учащимися образовательного учреждения. Поводом для встречи стали удачные выступления лицеистов на командной инженерной олимпиаде школьников «Олимпиада кружкового движения Национальной технологической инициативы».

Учащийся 11 класса политехнического лицея Егор Батаргин стал призёром интеллектуальной олимпиады по профилю «Водные робототехнические системы».

Проект его команды – робот, перемещающийся по определенным меткам, находящимся на дне водоема, который в итоге должен состыковаться со станцией, которую также собрали ребята. Такой подводный аппарат можно использовать для поиска людей, исследования океана, а также зарядки подводных станций.

– Такие высокие результаты – это итог плановой, системной работы коллектива лицея, преподавателей, родителей и, конечно, самих детей. Мы будем и дальше поддерживать развитие лицея и инициативы учащихся, – прокомментировал Андрей Сысоев. – Великая благодарность коллективу Мурманского политехнического лицея, за то, что они смогли создать такую атмосферу научного творчества.

В Мурманском политехническом лицеи уделяется большое внимание развитию инженерно-технического мышления учащихся. Создана уникальная информационно-образовательная среда, обеспечен доступ ребят к современному оборудованию. Лицей – площадка для проведения научных выставок, конкурсов, презентаций.

Стоит отметить, что на протяжении последних лет Мурманский политехнический лицей регулярно входит в топ-500, топ-100 «Лучшие школы Российской Федерации» и показывает высокие результаты, как на региональном, так и на федеральном уровнях.